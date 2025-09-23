Nebojte se kovářů. Poradíme, jak z nich uvařit skvělý houbový guláš

Hřib kovář (Neoboletus luridiformis) patří do skupiny tzv. modrajících hřibů, dužnina po omaku nebo na řezu intenzivně modrá. Ve skupině „modráků“ jsou i jedovaté hřiby (hřib satan, hřib rudonachový, hřib nachový apod.). Lidově se kovářovi říká černý kozák, hněvuš, sivák, sinál, šumpelka. Ideální je například do polévky, do omáček nebo na guláš.
Hřib kovář | foto: Dalibor Marounek

Výstižný je slovenský název hrib zrnitohlúbikový, zrníčka na třeni jsou totiž jedním z důležitých rozlišovacích znaků. Velmi podobný je jedlý hřib odbarvený, ale nemá zmíněná zrníčka na třeni. Kováře můžeme v listnatých lesích zaměnit za jedlý hřib koloděj, jenž má na třeni síťku s oky. Podobný kováři i koloději je vzácný hřib Quéletův, který je na Červeném seznamu veden jako ohrožený druh.

U hřibu kováře se doporučuje delší tepelná příprava, lidem se slabším žaludkem může způsobit žaludeční potíže. Ideální je tedy například do polévky, do omáček nebo na guláš, lze jej ale také sušit i nakládat do láku.

Houbový guláš z kovářů

  • 500–750 g menších plodnic hřibu kováře
  • 50 g slaniny
  • 2 cibule
  • 1 l vývaru z kostí
  • 2 lžíce rajského protlaku
  • 1 lžička plnotučné hořčice
  • 2 stroužky česneku,
  • 1 lžička sladké červené papriky
  • podle chuti majoránka
  • mletý černý pepř
  • drcený kmín
  • sůl
  • sádlo
  • hladká mouka

Očištěné houby nakrájíme na větší kousky. Na sádle necháme zesklovatět nadrobno nakrájenou cibuli s kostičkami slaniny. Přidáme houby, osolíme, okmínujeme, podlijeme vývarem, přidáme lžičku sladké červené papriky, rajský protlak, plnotučnou hořčici, pod pokličkou dusíme 20 minut. Na závěr guláš ochutíme majoránkou, rozetřeným česnekem, lehce zaprášíme moukou, osolíme, opepříme, 5 minut povaříme. Hotový guláš podáváme s karlovarským knedlíkem, chlebem, pečivem.

Houbový guláš z kovářů

