Hruškový koláč s tvarohem
- 260 gramů hladké mouky
- 125 gramů másla
- 125 gramů cukru
- 1 žloutek
- 2 lžíce mléka
- špetka soli
Na náplň:
- 400 gramů tvarohu
- 6 menších hrušek
- 2 vejce (bílky vyšlehat zvlášť)
- 100 g cukru
- 1 vanilkový pudink v prášku
Cukr utřeme se žloutkem, přidáme máslo, mléko a mouku smíchanou se špetkou soli. Vypracujeme těsto a vyplníme jím formu potřenou trochou másla. Smícháme tvaroh s cukrem, vanilkovým pudinkem a dvěma žloutky. Nakonec jemně zašleháme sníh z bílku. Směs přidáme na těsto. Hrušky oloupeme a seřízneme, aniž bychom je rozřízli, lžičkou opatrně vydlabeme jádřinec. Ponoříme je do tvarohového krému a koláč dáme péct do trouby předehřáté na 180°C, dokud tvaroh nezrůžoví.
Hrušková povidla
- 2 kilogramů hrušek
- šťáva z jednoho citronu
- 200 g třtinového cukru
- 2 hřebíčky
- 1 skořice
Hrušky omyjte, oloupejte, zbavte jádřinců i stopek a pokrájejte na menší kousky. V hrnci je podlijte 200 ml vody a pod asi 20 minut vařte. Přidejte šťávu z citronu, cukr a koření a přendejte do pekáče. Rozehřejte troubu na 90 °C a za občasného míchání nechte asi tři hodiny odpařovat do zhoustnutí. Naplňte sklenice a hned je postavte na víčkem dolů. Po vychladnutí skladujte v chladné místnosti. Vydrží vám celou zimu.
- 400 gramů telecích jater
- olej, sůl, pepř
- 2 lžíce másla
- 80 gramů cukru krupice
- šťáva z půlky citronu
- 4 lžíce hruškovice (alespoň 40 % alkoholu)
- 4 menší hrušky
Játra očistíme, nakrájíme na širší plátky, lehce naklepeme, osolíme a opepříme a potřeme olejem. Pečeme z obou stran na grilu. Cukr vsypeme do pánve a necháme pomalu karamelizovat, potom přidáme šťávu z citronu, máslo a promícháme. Odstavíme z plotny, do směsi přidáme hrušky, oloupané a nakrájené na měsíčky, a krátce podusíme. Přilijeme hruškovici, zapálíme a opatrně flambujeme (hruškovici můžeme ještě předtím nahřát v naběračce, lépe chytne a zvýrazní se její aroma). Hrušky necháme v pánvi, dokud plamen nezhasne. Podáváme s grilovanými játry, bramborovou kaší a smaženými cibulovými kroužky.
Hruškové čatní
- 5 červených cibulí
- 1 kilogram hrušek
- 150 mililitrů bílého balzamikového octa
- 1 lžíce hořčičného semínka
- 1 lžička mleté skořice
- 500 gramů přírodního cukru
- 100 gramů rozinek
- 1 stroužek česneku
- 3 lžíce hořčičného semínka
- 1 lžička nastrouhaného zázvoru
Oloupeme cibule, nakrájíme je na čtvrtky. Oloupeme hrušky, zbavíme je jádřinců a stopek a pokrájíme na malé kousky. Ve velkém hrnci zahřejeme koření, ocet a cukr. Přidáme cibuli, hrušky, zázvor a rozinky a necháme asi půl hodiny vařit. Čatní nalijeme ještě horké do skleniček, uzavřete víčky a obrátíme dnem vzhůru. Necháme tak do vychladnutí.
Pečený zimní čaj
- 4 velké hrušky
- 2 jablka
- 2 pomeranče
- 1 citron
- 500 gramů cukru (nejlépe třtinového)
- 3 kusy hřebíčku
- 2 svitky skořice
- zrníčka z vanilkového lusku
- 200 mililitrů rumu
Ovoce omyjeme, oloupeme a nakrájíme na kousky. Přidáme cukr a koření a vše dáme do hlubokého pekáče. Troubu předehřejeme na 200°C a pečeme asi hodinu. Nejdříve pod pokličkou, na posledních 10 minut ji sundáme. Občas promícháme, aby se ovoce nepřipálilo. Směsí naplníme sklenice, pevně uzavřeme a otočíme dnem vzhůru. Tak je necháme, dokud čaj nevychladne. Do hrníčku stačí dát vždy dvě lžičky a zalít horkou vodou. Po vypití čaje můžeme ovoce sníst.