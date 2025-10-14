Hrušky skvěle doplní i slaná jídla, hodí se k hovězímu a zvěřině

Autor:
  6:00
Hrušky jsou v kuchyních hlavní hvězdou podzimu. Můžete je použít do sladkých koláčů a buchet, ale nebojte se experimentovat. Skvěle doplní i slaná jídla, hodí se k hovězímu a zvěřině. Navíc posilují imunitu a snižují horečku. Jsou skvělým zdrojem draslíku, vápníku a železa. Server Lidovky.cz pro vás vybral pět nejlepších receptů.
Hrušky (ilustrační foto)

Hrušky (ilustrační foto) | foto: Shutterstock

Hruškový koláč s tvarohem

  •  260 gramů hladké mouky
  • 125 gramů másla
  • 125 gramů cukru
  • 1 žloutek
  • 2 lžíce mléka
  • špetka soli

Na náplň:

  • 400 gramů tvarohu
  • 6 menších hrušek
  • 2 vejce (bílky vyšlehat zvlášť)
  • 100 g cukru
  • 1 vanilkový pudink v prášku
Upečte si hruškový koláč s tvarohem, podzimní klasiku.

Cukr utřeme se žloutkem, přidáme máslo, mléko a mouku smíchanou se špetkou soli. Vypracujeme těsto a vyplníme jím formu potřenou trochou másla. Smícháme tvaroh s cukrem, vanilkovým pudinkem a dvěma žloutky. Nakonec jemně zašleháme sníh z bílku. Směs přidáme na těsto. Hrušky oloupeme a seřízneme, aniž bychom je rozřízli, lžičkou opatrně vydlabeme jádřinec. Ponoříme je do tvarohového krému a koláč dáme péct do trouby předehřáté na 180°C, dokud tvaroh nezrůžoví.

Kančí maso, hrušky a kaštany. Jak na kančí hřbet s nádivkou poradí šéfkuchař

Hrušková povidla

  • 2 kilogramů hrušek
  • šťáva z jednoho citronu
  • 200 g třtinového cukru
  • 2 hřebíčky
  • 1 skořice
Zkuste na podzim nové recepty z hrušek.

Hrušky omyjte, oloupejte, zbavte jádřinců i stopek a pokrájejte na menší kousky. V hrnci je podlijte 200 ml vody a pod asi 20 minut vařte. Přidejte šťávu z citronu, cukr a koření a přendejte do pekáče. Rozehřejte troubu na 90 °C a za občasného míchání nechte asi tři hodiny odpařovat do zhoustnutí. Naplňte sklenice a hned je postavte na víčkem dolů. Po vychladnutí skladujte v chladné místnosti. Vydrží vám celou zimu.

Podzimní moučník? Vyzkoušejte kakaový perník s hruškami

Telecí játra s flambovanou hruškou podle Romana Pauluse

  • 400 gramů telecích jater
  • olej, sůl, pepř
  • 2 lžíce másla
  • 80 gramů cukru krupice
  • šťáva z půlky citronu
  • 4 lžíce hruškovice (alespoň 40 % alkoholu)
  • 4 menší hrušky
Hrušky chuťově výtečně ladí s grilovanými játry a bramborovou kaší.

Játra očistíme, nakrájíme na širší plátky, lehce naklepeme, osolíme a opepříme a potřeme olejem. Pečeme z obou stran na grilu. Cukr vsypeme do pánve a necháme pomalu karamelizovat, potom přidáme šťávu z citronu, máslo a promícháme. Odstavíme z plotny, do směsi přidáme hrušky, oloupané a nakrájené na měsíčky, a krátce podusíme. Přilijeme hruškovici, zapálíme a opatrně flambujeme (hruškovici můžeme ještě předtím nahřát v naběračce, lépe chytne a zvýrazní se její aroma). Hrušky necháme v pánvi, dokud plamen nezhasne. Podáváme s grilovanými játry, bramborovou kaší a smaženými cibulovými kroužky.

Jak na staročeský frgál? Zkuste recept Josefa Maršálka

Hruškové čatní

  • 5 červených cibulí
  • 1 kilogram hrušek
  • 150 mililitrů bílého balzamikového octa
  • 1 lžíce hořčičného semínka
  • 1 lžička mleté skořice
  • 500 gramů přírodního cukru
  • 100 gramů rozinek
  • 1 stroužek česneku
  • 3 lžíce hořčičného semínka
  • 1 lžička nastrouhaného zázvoru
Zkuste na podzim nové recepty z hrušek.

Oloupeme cibule, nakrájíme je na čtvrtky. Oloupeme hrušky, zbavíme je jádřinců a stopek a pokrájíme na malé kousky. Ve velkém hrnci zahřejeme koření, ocet a cukr. Přidáme cibuli, hrušky, zázvor a rozinky a necháme asi půl hodiny vařit. Čatní nalijeme ještě horké do skleniček, uzavřete víčky a obrátíme dnem vzhůru. Necháme tak do vychladnutí.

Babí léto na talíři. Kombinujte třeba dýně s houbami

Pečený zimní čaj

  • 4 velké hrušky
  • 2 jablka
  • 2 pomeranče
  • 1 citron
  • 500 gramů cukru (nejlépe třtinového)
  • 3 kusy hřebíčku
  • 2 svitky skořice
  • zrníčka z vanilkového lusku
  • 200 mililitrů rumu

5 věcí, které můžete udělat s...

Inspirujte se recepty v seriálu serveru Lidovky.cz

Ovoce omyjeme, oloupeme a nakrájíme na kousky. Přidáme cukr a koření a vše dáme do hlubokého pekáče. Troubu předehřejeme na 200°C a pečeme asi hodinu. Nejdříve pod pokličkou, na posledních 10 minut ji sundáme. Občas promícháme, aby se ovoce nepřipálilo. Směsí naplníme sklenice, pevně uzavřeme a otočíme dnem vzhůru. Tak je necháme, dokud čaj nevychladne. Do hrníčku stačí dát vždy dvě lžičky a zalít horkou vodou. Po vypití čaje můžeme ovoce sníst.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.