Italská klasika. Připravte si cuketové rollatini

Rollatini se běžně připravují ze silnějších plátků lilku, které se předem upečou, aby byly dostatečně měkké. Přeci jen, lilek je tvrdohlavý a trvá mu to o něco déle, než zvláční. Tento klasický italský recept jsem si drze půjčila a upravila ho do verze s cuketou. Uznávám, není zrovna nejjednodušší, ale těch pár minut navíc, které v kuchyni strávíte přípravou, se vám odmění skvělou chutí a na pohled velmi efektním jídlem. Takže se obrňte trpělivostí a pojďme na to

Cuketové rollatini

3 porce

600 g cukety

25 g olivového oleje



15 g česneku



400 g konzervovaných loupaných rajčat



2 hrsti čerstvé bazalky



300 g ricotty nebo cottage sýru



125 g mozarelly



75 g parmezánu



sůl



pepř



Postup přípravy: Omyjte cukety a pomocí široké škrabky je nastrouhejte na širší plátky. Vždy, když se dostanete k vodnatému středu, cuketu otočte a loupejte ji zase z jiné strany. Vnitřní špalíčky, které vám z cuket zůstanou, nakrájejte na drobné kostičky.

Nastrouhané plátky z cuket promíchejte se solí a nechte je vypotit a změknout na sítu.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Ve větší pánvi si rozehřejte olivový olej a na něm na střední teplotu orestujte doměkka kostičky z cuket s troškou soli a pepře. Jakmile se vyvaří většina tekutiny, kterou zelenina pustí, přidejte do pánve rozdrcený česnek a nechte ho za stálého míchání rozvonět. Obsah pánve zalijte loupanými rajčaty, přisypte drobně pokrájenou bazalku a vše přibližně 15 minut povařte. Občas směs promíchejte a rajčata měchačkou rozmačkejte na menší kousky.



Hotovou omáčku nalijte na dno pečící nádoby (já použila formu na koláč s průměrem 24 cm na 3 porce). Smíchejte dohromady ricottu, nastrouhanou mozzarellu a 2/3 strouhaného parmezánu (zbytek si nechte na závěrečné zapečení). Nasolené plátky cukety jemně vymačkejte a vysušte v bavlněné utěrce.

A teď přichází nejnáročnější část celého receptu. Nebudu vám lhát, je to piplačka. Ale to zvládnete a výsledek stojí za to. Ideálně si sežeňte pomocníka. Třeba děti by to mohlo bavit. Každý plátek cukety jemně namažte do jedné třetiny sýrovou směsí (přibližně 1 lžičkou) a z této strany pak stočte do ruličky. Rolky postavte na připravenou rajčatovou omáčku do pečící nádoby a postupně jimi zaplňte celé dno.

Až budete mít všechny rolky hotové a pečící nádobu plnou, vložte ji do trouby vyhřáté na 190 °C a pečte 35 minut. Pak „koláč“ posypte zbytkem nastrouhaného parmezánu a nechte ještě 10 minut zapéct.

Hotové cuketové rolky pokapejte olivovým olejem, ozdobte lístky čerstvé bazalky a ještě teplé podávejte. Skvěle ale chutnají i studené.