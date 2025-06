Nepečený jahodový dort



Potřebujete: 500 g jahod, 3 balíčky dětských piškotů, 3 kelímky zakysané smetany, 3 lžíce cukru, červená želatina (např. Dr. Oetker), máslo na vymazání formy a kokos na vysypání formy

Postup: Ve velké míse smíchejte piškoty, zakysané smetany a cukr. Nechte chvilku odležet, piškoty krásně změknou. Mezitím si vymažte formu (nejlépe kruhovou o průměru cca 26 cm) máslem a vysypte kokosovou moučkou. Piškoty namačkejte do formy a navrch naskládejte podélně rozkrájené jahody. Podle návodu si připravte želatinu (červenou) a nalijte na ovoce. Takto připravený dort přikryjeme potravinovou fólii a dáme vychladit. Je ideální pro horké letní dny.

Studená jahodová polévka



Potřebujete: 300 g jahod, 350 ml smetanového jogurtu, 150 ml mléka, 2 lžíce moučkového cukru, 1 lžíce medu, čokoláda nebo plátky mandlí na posypání

Postup: Jahody očistěte a rozmixujte. Smíchejte s jogurtem, mlékem, cukrem, medem. Dejte do lednice vychladit. Poté rozdělte do misek a posypejte strouhanou čokoládou nebo mandlemi. Do polévky můžete přidat i rozpůlené jahody.

Jahodový sorbet



Potřebujete: 500 g jahod, 1 lžíce citronové šťávy, 3 lžíce cukru, 150 ml červeného vína, jahody na ozdobení

Postup: Jahody omyjte a rozmixujte. Přidejte citronovou šťávu, cukr a promíchejte. Vzniklou směs dejte zmrazit nejméně na tři hodiny. Víno nalijte do nádobky na ledové kostky a také zamrazte. Protlak a ledové kostky z vína rozmixujte na ledový sníh. Sorbet podávejte ve skleničkách s vysokou stopkou. Ozdobte jahodami a lístkem máty.

Tip: Místo červeného vína můžete použít sekt, který nalijete do zmrzlé směsi.

Pannacotta s jahodami



Potřebujete: 0,5 l smetany, 0,2 l mléka, 3 plátky želatiny, 40 g cukru, 16 jahod

Postup: Plátky želatiny nechte rozmočit v trošce vlažné vody. Mléko s polovinou cukru vařte na mírném ohni, potom přidejte smetanu, a jakmile přejde varem, odsuňte hrnec z plotny a vmíchejte do smetany rozmočenou želatinu. Jahody rozmixujte, několik nechte na ozdobu. Přidejte zbytek cukru a nechte jahodovou omáčku přejít varem. Potom na dno skleniček nalijte jahodovou omáčku a nechte ji vychladnout. Pak nalijte teplou uvařenou smetanu a opět nechte vychladnout. Nakonec dolijte opět jahodovou omáčkou. Několik hodin nechte v chladu ztuhnout. Ozdobte jahodami.

Jahody s jogurtem



Potřebujete: 250 g jahod, 250 ml bílého jogurtu, 2 lžíce vanilkového cukru, cukrářské piškoty, bílá čokoláda

Postup: Jogurt, vanilkový cukr smíchejte v míse. Piškoty rozdělte do mističek, pokryjte vzniklým krémem a ozdobte jahodami. Navrch můžete nastrouhat bílou čokoládu.