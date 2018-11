Jak na dárek ve skleničce. Pálivá omáčka se pod stromeček hodí

Rozsviťte přátelům Vánoce domácím jablečným čatní s rozinkami, ostrou chili omáčkou, balíčkem vlastních preclíků či sucharů a nebo třeba léčivou delikatesou v podobě kandovaného zázvoru. Jedlý dárek s přidanou špetkou originality potěší úplně každého.

Hodně lidí opustilo období rukodělných dárků v době, kdy jako puberťáci začali chodit na svoje první brigády. Věčná škoda. Dá se s tím pokračovat až do dospělosti a vaše balíčky nad těmi ostatními vyniknou jedinečností a taky mírou osobního vkladu.



Tímhle vás nechci nabádat, abyste svým blízkým nadělili výkres s obrázkem sluníčka nebo sošku koťátka z moduritu. Moje rady budou směřovat k dárkům jedlého typu. Výběr různých elegantních skleniček různých velikostí v obchodech s domácími potřebami poslední roky roste a tím padla největší komplikace, která tenhle typ dárků léta provázela. Nebyla to výroba samotné delikatesy, ale spíš vhodný obal na ně. Mezi dárky, na které se moji kamarádi těší už několik let, patří třeba hruškové křížaly v ručně šitém kanafasovém pytlíčku nebo konfit z červené cibule a balzamika, který dusím podle osvědčeného francouzského receptu.

Určitě se se svými blízkými můžete podělit i o zásoby jahodové marmelády nebo třešňového kompotu. Ale pokud jste je v létě nestihli vyrobit, nezoufejte. Je spousta dárků ve skleničce, které se dají vyrobit i teď, kdy české záhony víceméně spí, z polí je sklizená i řepa cukrovka a v sadech zůstávají poslední hrušky a jablka.

Čatní a konfity

Elegantním a mnohotvárným způsobem, jak připravit jedlé vánoční překvapení, jsou různé zavařeniny. Klidně poskládejte dohromady tak obyčejné místní suroviny jako jsou jablka, rozinky a cibule. Dvě a půl hodiny dušení je promění v úchvatnou směs k sýrům.

Podobně jako čatní se připravují i různé francouzské konfity, třeba ten zmíněný z červené cibule. Samotná cibule je sice lahodná, ale výsledek by byl bez kořenění trošku banální. Nejjednodušeji to vyřešíte přídavkem nějaké zajímavé tekutiny: zmíněného balzamika nebo třeba sirupu z granátových jablek. Chce to prostě něco, co má kyselinku.

Sluší se zde přiznat, že jsou dokonce omáčky a pasty, které ani žádné vaření nepotřebují. Stačí jenom vhodný poměr ingrediencí, které je několik měsíců udrží v dobré kondici. Dnešní recept na chili pastu ze zbytků letošní úrody budiž toho důkazem.



No a pokud se vám nechce okouzlit s ovocem ani se zeleninou, zkuste čokoládu, smetanu a trošku koření. Kdo někdy prostudoval složení Nutelly a podobných nátěrek, tak má přirozenou motivaci vyrobit nějakou vlastní sladkou pomazánku. Není úplně jisté, že se o lahodný krém z lískových oříšků, hořké čokolády a pravé vanilky budete chtít nakonec dělit, ale třeba ano. Velmi snadno připravíte taky krém ze slaného karamelu a nebo pomazánku připravenou z jedlých kaštanů. Jejich sezona letos ještě neskončila.

Pasta nebo preclíky

Domácí těstoviny už jste nejspíš někdy dělali: ty čerstvé. Není ale o nic těžší připravit i sušené. Když je uděláte s přídavkem dýně, rajčat nebo špenátu, získáte zajímavé zbarvení i aroma.

Pokud se vám chce do pečení, můžete nachystat celou dózu trvanlivého, ale chutného pečiva, nabízí se třeba preclíky s kousky soli nebo třeba oblíbenou prvorepublikovou pochoutku: sladké suchary. Domácí byly výjimečné i před sto lety, většinou lidé kupovali vyhlášené od Jíny z Lomnice (pěkně o nich píše Antonín Bajaja v románu Na krásné modré Dřevnici). Máte-li vy a vaši bližní spády ke zdravé výživě, můžete upéct něco lehčího: třeba sladkou granolu nebo nějaký druh müsli. Mám pocit, že na téhle stránce už byla řeč o tom, že může být i slané: třeba s kapary nebo suchou klobáskou.

Drobné kousky určené jako chuťovka ovšem mohou být nejen pečené, ale též kandované. Báječným gruntem pro kandování je třeba aromatický kořen zázvoru, nabízí se i rozličné citrusové ovoce.

Domácí chilli omáčka

(rozpis na 3 menší skleničky)

300 g čerstvých chili papriček

50 g čerstvého zázvoru

50 g česneku

50 ml rýžového vína

50 g cukru

20 g sol

Zázvor a česnek očistíme, nakrájíme na kousky a tyčovým mixérem rozmělníme na kaši. Přidáme cukr, znovu promixujeme. Chili papričky zbavíme stopek, pokud má být pasta jemnější, i semínek. U méně pálivých papriček semínka klidně mohou zůstat. Pro práci s čerstvými papričkami raději použijte rukavice, zejména pokud máte citlivou pokožku. A samozřejmě pozor, abyste si nesáhli do očí. Přidáme je do mísy a rozmixujeme s ostatními ingrediencemi. Přisypeme sůl, přilijeme rýžové víno a vše spojíme v jednolitou hmotu. Tu pak necháme tři až čtyři dny při pokojové teplotě. Poté přesuneme do chladna.