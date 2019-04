Jak na kukuřičný chleba. Poradí známá novinářka a foodblogerka

Ideální přílohou k prvním jarním salátům nebo mladému jehněčímu je kukuřičný chleba. Křehké kousky můžete namáčet do kvalitního olivového oleje, s přídavkem bylinek a sušených rajčat poslouží i jako samostatná chuťovka. Navíc nabízí značný prostor pro různé experimenty.

Na jaře přichází neodolatelná chuť na něco čerstvého. Co oči vidí, to chce jazyk ochutnat. Největší hlad je po zeleném. Po té krásné šťavnaté barvě, která byla několik měsíců nedostupná a teď je jí najednou všude přehršel. První chtivé momenty vyřeší pažitka nasekaná na chleba s brynzou nebo na míchaná vajíčka, pak už se o slovo hlásí mixér nebo hmoždíř, které zpracují první bylinky z truhlíku nebo ze zahrady v pesto na těstoviny a do salátu.



Vláčnou cestou

Jednou z věcí, které jarem doslova voní, je kukuřičný chleba. Nemá rustikální tíhu našeho pšeničnožitného a spíš než na každodenní jedení se hodí jako příloha k salátům nebo lehkým jarním masným pokrmům. Samotná kukuřičná mouka by vytvořila příliš suché těsto, od začátku je tedy třeba mít na mysli, že ji musíme zvláčnit a provlhčit. Jednou z osvědčených metod, jak to udělat, je směs s jinou moukou: třeba hladkou pšeničnou. Pokud od plné kukuřičnosti nechcete z nějakých důvodů ustupovat, doporučuji kysané mléčné výrobky. Moji kamarádi z Balkánu chleby vždycky dokrmují kefírem, podmáslím nebo zakysanou smetanou a výsledek je hedvábný a vláčný.

PETRA TAJOVSKÝ POSPĚCHOVÁ Aby jídlo bylo dokonalé, někdy stačí maličkost; třeba drobná změna v postupu. Prostě fígl, jaké mívají v kapse špičkoví šéfkuchaři, ale i zkušené domácí kuchařky. Nápady a rady, jak si pohrát s oblíbenými pokrmy, přináší gastronomická novinářka

Takhle namíchané těsto sice nebude po upečení suché, kukuřičná mouka ale vždycky povede k jisté rozpadavosti. Na pevné krajíce, jaké děláte ze šumavy či celožitného chleba, musíte zapomenout. Na druhou stranu chleba vysloveně svádí k tomu, abyste jej použili jako přílohu třeba ke zmíněnému salátu, a ještě ho labužnicky namáčeli v nějakém dobrém nefiltrovaném olivovém oleji. Možná se obejdete i bez toho salátu. To v případě, že chleba vyšperkujete nějakými zajímavými ingrediencemi, a on tak může posloužit jako drobná pochutina třeba k vínu.



Mou oblíbenou kombinací jsou v tomhle ohledu bylinky a sušená rajčata. Rajčata usušená a naložená v oleji mají intenzivní chuť, a tak jich do jednoho pecnu nepotřebujete moc.

Kromě chuťového aspektu dají chlebu taky další dimenzi konzistence a barvy. Ve žlutavé ploše krajíčků vytvoří půvabné tmavě červené ostrůvky. Pokud zvažujete, která bylinka se do téhle partie bude nejvíc hodin, doporučuji něco výrazného, ale zase ne vysloveně dominantního. Rozmarýn by tady byl asi spíš ke škodě, takže sáhněte třeba po čerstvých lístcích tymiánu anebo bazalce.¨

Pokud chcete vzít v úvahu i estetickou stránku věci, můžete celé lístky bazalky naskládat na povrch chleba. Pečením pěkně vyklenou, trochu zapustí pod povrch těsta a dodají zdobný efekt. Na dochucení kukuřičného chleba se samozřejmě dají použít i jiné ingredience, po skončení velikonočního půstu můžete zkusit třeba najemno nasekanou šunku od kosti.

Pokud jste opravdu velkými milovníky kukuřičné chuti, můžete těsto proložit celými zrnky kukuřice a do toho nasekat trochu chili papriček, aby výsledek nebyl příliš jednotvárný.

V nasládlém stylu

Existuje taky poměrně široká škála receptů, které kukuřičný chleba přetransformovávají spíš do sladké noty. Bylinky můžete zachovat, ale místo rajčat v takovém případě zkuste třeba sušené brusinky a do těsta ještě trochu medu navíc.

Sladké variace skýtají poměrně široké pole i stran koření, určitě tady uplatníte nastrouhanou pomerančovou nebo citronovou kůru, případně šťávu z citrusů.

Kukuřičný chleba má proti tomu klasickému středoevropskému jednu nevýhodu: moc dlouho nevydrží v ideální kondici. Pokud už se vám zdá trochu unavený, nezoufejte. Vždycky ho můžete opéct na troše másla nebo olivového oleje. Takhle se dá vrátit do hry ve formě krutonů či na samostatné pojídání.

Kukuřičný chleba

rozpis na jednu podélnou formu, čas 1 hodina

150 g kukuřičné mouky

150 g hladké pšeničné mouky



1 prášek do pečiva



čtvrt litru mléka



3 lžíce olivového oleje



1 vejce



hrst sušených rajčat



hrst bazalky



2 stroužky česneku



50 g parmazánu



sůl, pepř



Obě mouky smícháme s práškem do pečiva, parmazánem, čerstvě mletým pepřem a trochou soli. Vejce ušleháme, promícháme s mlékem a olivovým olejem. Bazalku nasekáme, česnek utřeme, sušená rajčata nakrájíme na menší kousky. Přimícháme do sypké směsi a nakonec do ní přilijeme i směs tekutou. Vše důkladně promícháme. Podélnou formu vymažeme a vysypeme hrubou moukou. Vlijeme do ní těsto a dáme péct (30–49 min.) na 180 stupňů. Když povrch zezlátne, chleba z trouby vyndáme a necháme zchladnout.