První československý prezident miloval střídmost. Jak na Masarykovy knedlíky?

První československý prezident byl člověk střídmý v jídle i pití. Mezi jeho nejoblíbenější pokrmy patřila jednoduchá jídla, hlavně ta z bramborového základu. Kromě halušek, škubánků či bramboračky měl v nesmírné oblibě i bramborové knedlíky se švestkami.

Prezident zakladatel patřil k těm, koho nebylo nijak náročně uctít: tedy pokud kuchař zachovával střídmost. „Když jsem vařívala, vždycky jsem chtěla vědět, co pan prezident rád. No, po čase jsem poznala, že mu chutná taková jednoduchá domácí strava. Však také jednou povídal:,Já mám nejraději jídla, jaká vařila doma maminka,‘“ popisovala Anna Černá, kuchařka a hospodyně na zámku v Lánech.



Tři a ještě tři

Podobně se vyjádřil i Alois Kadlec, který byl v Lánech stolníkem: „Pan prezident si nikdy nepotrpěl na složitá jídla o mnoha chodech. Musím říct, že měl rád jednoduchost ve všem. Nikdy si nevybíral, vzal si, co přišlo na stůl. Ale jedno oblíbené jídlo přece měl: švestkové knedlíky.“ Právě Kadlecova kniha Prostřeno, pane prezidente je nám zdrojem četných detailů z Masarykova kulinárního života.

„Kdykoliv jsem po hlavním jídle přišel s moučníkem, nechal si dát vždy jen jednou. Víckrát ne. Jakmile však byly švestkové knedlíky, vzal si nejprve tři a potom ještě tři. Paní Alice a hosté, kteří byli právě ten den u jeho tabule, si dávali na švestkové knedlíky tvaroh a obyčejně se divili, že si pan prezident sype švestkové knedlíky mákem. Když se tomu máku divili a stále o tom mluvili, obrátil se pan prezident najednou na mne:,Tož, jak je jíte u vás? Taky s mákem, nebo jen sypané tvarohem?‘,Nejčastěji s mákem, pane prezidente,‘ povídám na to.,Tak vidíte!‘ podíval se pan prezident vítězně po ostatních a pustil se do dalších tří knedlíků.“

V Lánech, ale i na Hradě se za TGM vařilo hodně česky a moravsky: snad i pro posílení obrazu národní identity. Na recepci k prvnímu výročí vzniku republiky se kupříkladu podával třeboňský candát, bažant po česku či květák s máslem. Ve všední den prezident ovšem nepohrdl ani mnohem prostšími jídly, zejména těmi bramborovými. Měl rád škubánky, které mu připomínaly kuchyni jeho maminky, ale třeba taky hustou bramboračku. Když se vracel na pravidelné letní pobyty do Topoľčianek, nechával si dělat brynzové halušky.

Prezidentské cukroví

V mezích své střídmosti TGM nepohrdl ale ani sladkostmi, třeba krupicovou kaší nebo vánočním cukrovím, které se peklo podle receptu Masarykovy rodiny. Pod názvem Masarykovo cukroví se tahle máslová kolečka s kousky ořechů ostatně leckde pečou dodneška.

A pak tu byla jeho oblíbená snídaně. „Myslím, že byl pan prezident taky první, kdo u nás začal jíst ovesnou kaši. To přivezl z Ameriky. Tady se pak tento zvyk částečně ujal a šířil se dost rychle. Ovesná kaše, to byla často jeho večeře,“ doplňuje ještě Masarykovo menu jeho stolník. Pokud prezidentská večeře nesestávala z kaše, dával nejčastěji přednost kávě se smetanou a nalámanou houskou či rohlíkem. Kromě téhle večerní porce kofeinu si dopřával též černou kávu přes den.

Káva se dá ostatně považovat za asi jedinou gastronomickou neřest TGM. Nebyl zatížený ani na tučné, ani na sladké, alkoholu se po padesátce zřekl zcela. Do té doby pil coby rodák z Hodonína víno, později ve městě se naučil dát si i čas od času pivo.

„Teprve před svým padesátým rokem jsem poznal, že alkohol není vůbec k ničemu dobrému, ale spíš k zlému, a přestal jsem pít vůbec. Po mé poslední nemoci mě doktoři nutili, abych pil před jídlem skleničku; nechutnalo mi a konečně jsem pokusy zjistil, že to jde bez vína taky a ještě lépe,“ vysvětlil Masaryk Karlu Čapkovi. „Jako prezident chtěl jsem i své hosty nutit, aby jedli bez vína nebo piva, ale nešlo to. No, dobře, myslím si, ať každý dělá, jak se mu líbí; abstinence není mým náboženstvím, ale občas se pokouším své spoluobčany upozornit, jak nemírné pití je, stručně řečeno, hloupé.“

Knedlíky se švěstkami a mákem

rozpis na 4 porce, doba přípravy asi půl hodiny

půl kila brambor

150 g hrubé mouky

1 vejce

špetka soli

15 švestek

2 lžíce másla

moučkový cukr

mák či strouhanka



Brambory varného typu C uvaříme den předem, nejlépe ve slupce. Druhý den je oloupeme a nastrouháme najemno. Přidáme k nim mouku, sůl a vejce a vše zpracujeme v pevné těsto. Do většího hrnce dáme vařit osolenou vodu. Pokud jsou švestky malé, necháme je vcelku, jinak pracujeme s vypeckovanými půlkami. Z těsta rukou tvarujeme placky, do nichž švestky balíme a na závěr zakoulíme tak, aby se spoje zavřely a knedlíky získaly pěkný tvar. Takto připravené knedlíky vkládáme do vroucí vody a vaříme asi sedm minut. Než všechny vytáhneme, jeden rozřízneme, zda je akorát. Hotové knedlíky polijeme rozpuštěným máslem a posypeme trochou cukru a mákem nebo strouhankou osmaženou na másle.