Jak na paleo stravu? Vyzkoušejte květákové krokety

Stále se, i po tolika letech, nestačím divit, jak je zelenina neuvěřitelně variabilní a jak se s ní dá v kuchyni vyloženě hrát a kouzlit. Třeba takové krokety. Proč se držet zvyklostí a připravovat je jen z brambor, když se dají skvěle připravit i z květáku.

Květákové kroketky

600 g květáku

90 g majonézy



10 g česneku



100 g strouhaného parmezánu



2 vejce



čerstvá petrželka



sůl



pepř



50 g ghee nebo sádla



Postup přípravy: Květák rozdrťte v mixéru na jemnou drť. Tentokrát se nemusí jednat o zrníčka jako u rýže, spíš naopak. Čím jemnější drť bude, tím lépe. Květák nasolte. Solí není nutné nijak šetřit, dejte klidně plnou lžičku. Dobře promíchejte a nechte chvíli odstát.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Mezitím si připravte česnekovou majonézu. Stačí neochucenou majonézu smíchat s troškou jemně rozdrceného česneku. Případně lze použít i tučnou zakysanou smetanu nebo jogurt. Dip dejte vychladit.



Rozdrcený květák vymačkejte opravdu hooooodně pečlivě v čisté bavlněné utěrce co nejvíc do sucha. Dá to práci, tak tím když tak pověřte partnera, nebo to berte jako malé posilovací cvičení. Čím bude drť sušší, tím vám budou kroketky lépe držet pohromadě. Gramáž květáku by se měla snížit skoro o polovinu.

Vymačkaný květák smíchejte s nastrouhaným parmezánem a vejci. Přidejte i zbytek rozmačkaných stroužků česneku a drobounce nakrájené bylinky. Místo petrželky lze použít třeba i libeček, bazalku, nať cibulky, pažitku atd. Směs opepřete, ochutnejte a případně trošku dosolte.

Z těsta vytvořte malé kroketky (cca 12 g na jednu). Můžete udělat kuličky, ale lepší jsou malé kostičky, protože máte jistotu, že se opečou ze všech stran. Počítejte s tím, že vám na pánvi mírně klesnou, tak je dělejte malinko vyšší.

V pánvi si rozehřejte na vyšší střední teplotu vyšší vrstvu tuku a v něm osmažte připravené kroketky. Vzhledem k tomu, že se jim v horkém tuku malinko sníží výška, stačí je péct ze 2 stran. Z každé tak 3 minuty.

Osmažené kroketky z pánve přesuňte na papírovou utěrku, která vytáhne přebytečný tuk. Nechte je mírně vychladnout a pak je podávejte s vychlazeným česnekovým dipem. Kdo se chce vyhnout smažení, může kroketky upéct v troubě. Stačí je vyskládat na plech vyložený pečícím papírem a vložit do trouby vyhřáté na 200 °C na přibližně 15-20 minut.