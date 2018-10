Jak ohromit na rodinné oslavě? Připravte dušenou jehněčí plec podle šéfkuchaře Davida

Na talířích se na podzim objevuje jehněčí čím dál tím častěji. Jak ho ale připravit tak, abyste ohromili návštěvu či rodinu? Vyzkoušejte recept šéfkuchaře Radka Davida z restaurace La Veranda na dušenou jehněčí plec.

Dušená jehněčí plec s červeným vínem, kořenová zelenina s houbami, růžičková kapusta a bramborové pyré s kaštany

10 porcí

Jehněčí

900 g jehněčí plec vykostěná



10 g tymián



5 g rozmarýn



60 g česnek



60 g slunečnicový olej



200 g mrkev



150 g celer



100 g řapíkatý celer



300 g cibule



20 g cukr krupice



80 g rajčatový protlak



600 g červené víno



15 g jíška



sůl



černý pepř



Postup: Plec zarolujte s nasekaným česnekem, tymiánem a rozmarýnem. Na oleji orestujte roládu ze všech stran, vyjmout, přidejte kořenovou zeleninu nakrájenou na kostky a orestovat do zlatova. Přidejte cibuli, pomalu orestujte do hněda, přidejte cukr a rajčatový protlak a zarestujte. Zalijte červeným vínem převařit, přidejte opečenou roládu a pomalu nechte dusit pod pokličkou do měkka. Dle potřeby podlévejte vodou nebo vývarem z jehněčích kostí.

Udušenou roládu vyjměte, šťávu přeceďte přes cedník, zahustěte jíškou, provařte 20 minut, dle potřeby dochutit solí a cukrem.

80 g růžičková kapusta



50 g klarifikovaném máslo



80 g anglická slanina



80 g mrkev na kostičky



80 g celer na kostičky



80 g řapíkatý celer



80 g houby



5 g petrželka nasekaná



Postup: Růžičkovou kapustu 3 minuty povařte ve vroucí vodě, zchlaďte ve vodě s ledem. Překrájete na polovinu.



Na klarifikovaném másle orestujte anglickou slaninu na kostičky, přidejte nakrájenou kořenovou zeleninu na kostičky. Orestujte a nakonec přidejte překrájené houby. Orestujte, vložte růžičkovou kapustu, osolte a nakonec nasekanou petrželku.

Příloha: Bramborové pyré promíchané s nasekanými vařenými kaštany.