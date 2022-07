Stylový nákyp. Jak na suflé s bílou čokoládou a rebarborou, poradí Jan Punčochář

SUFLÉ S BÍLOU ČOKOLÁDOU A REBARBOROU Ingredience Základ: ■ 50 g žloutků ■ 55 g kefíru ■ 25 g cukru Pěna: ■ 200 g bílků ■ 40 g cukru ■ 100 g bílé čokolády Konfitovaná rebarbora: ■ 100 g rebarbory ■ cukr krystal 1. Všechny ingredience na základ promícháme a odložíme do chladu. Rebarboru oloupeme, slupky vložíme do rendlíku, přidáme vodu s cukrem v poměru 1 : 1 a krátce zavaříme (asi 5 minut). Tím vznikne rebarborový cukrový rozvar. Poté do rozvaru vložíme oloupanou, na kostičky nakrájenou rebarboru a pomalu asi 2 až 3 minuty vaříme. 2. Malé mističky vhodné na pečení vymažeme máslem a vysypeme cukrem. Bílky s cukrem vyšleháme do polotuhé konzistence, přidáme k nim připravený základ na suflé, rozpuštěnou bílou čokoládu, povařenou rebarboru a vše dobře promícháme. Vlijeme do připravených misek a pečeme v troubě předehřáté na 190 °C asi 7 až 9 minut. 3. Suflé podáváme ještě teplé, nejlépe se zmrzlinou nebo ovocným sorbetem.