Jednoduchá pizza? Připravte si francouzský cibulový koláč

Francouzský cibulový koláč je vlastně takovou zjednodušenou verzí italské pizzy. Jeho skvělá chuť je ale postavená na úplně jiných surovinách, více typickými pro farmářský venkov. Sladká opečená cibule, křupavá slaninka a lehce nakyslá smetana vás vynesou na vrchol blaha.

Francouzský cibulový koláč

2 porce

1 vejce

30 g mandlové mouky

20 g kokosové mouky



15 g psyllia



150 ml vlažné vody



půl lžičky soli



5 g olivového oleje



50 g ghí nebo sádla



250 g cibule



100 g slaniny



150 g kysané smetany 15%



50 g nastrouhaného tvrdého sýru



Postup přípravy: Promíchejte mandlovou a kokosovou mouku, psyllium a sůl. V další misce lehce vyšlehejte vejce s vlažnou vodou a pak vypracujte spolu se sypkou směsí do hladkého těsta (můžete použít mixér, těsto bude pak hladší). Směs bude ze začátku hodně řídká, ale postupně zhoustne.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Plech si vyložte pečícím papírem a jemně ho potřete olivovým olejem (stačí opravdu maličko). Vložte na něj bochánek těsta a pomocí lehce naolejovaných rukou ho vypracujte do co nejtenčí placky. Vložte ji do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte 20-25 minut.



Na velké pánvi si na vyšší střední teplotu rozehřejte ghí nebo sádlo a na něm za častého promíchání osmahněte dohněda osolenou cibuli a slaninu (obojí nakrájené na nudličky). Nechceme jen tak lehce růžovou barvu. Cibule musí být krásně hnědá. Ale ne spálená, pozor. Jedině tak dá koláči výraznou, jemně nasládlou chuť. Takže jí dejte čas a nikam nepospíchejte. Upečený korpus potřete zakysanou smetanou a posypte opečenou cibulí se slaninou. Můžete volitelně přidat i trošku nastrouhaného sýru. Koláč vraťte zpět do trouby a pečte ještě přibližně 10 minut.

Podávejte ho horký, nakrájený na klínky, ideálně doplněný čerstvým zeleninovým salátem. Skvěle ale chutná i studený, třeba jako předem připravená snídaně nebo snack na párty.