Dejte kopru šanci. Letní aromatická bylina se skvěle vyjímá v omáčkách a dipech

Koprová omáčka 2 dkg másla

3 dkg mouky

čerstvý kopr

1 dkg cukru, sůl

1 lžíce octa (nebo dle chuti)

3 lžíce husté kyselé smetany

1 žloutek Z másla a mouky si připravíme světle žlutou jíšku, zředíme ji polévkou a povaříme. Opraný, usekaný kopr do ní vložíme, podle chuti osladíme, osolíme, okyselíme a před podáváním zamícháme do omáčky ve smetaně umíchaný žloutek. Podáváme s vařeným vejcem, případně hovězím, knedlíkem nebo bramborem. Pokud nechceme omáčku servírovat ihned a současně se chceme vyhnout neestetickému škraloupu, pomůže potravinářská fólie. Podobně jako na pudink či různé škrobem zahuštěné krémy ji stačí na omáčku přitisknout, aby nepřišla do kontaktu se vzduchem.