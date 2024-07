Miniseriál skvělých receptů na zavařování ovoce: tři tipy od českých foodblogerek

Při správné konzervaci jsou zavařeniny, co se týče trvanlivosti, v podstatě věčné. Když už je ale otevřeme, měly by zůstat v ledničce a zásadně je nenabíráme již olíznutou lžičkou. Potom by se totiž mohly začít kazit. Pokud se přece jen na povrchu objeví kolečka plísně, měla by celá sklenice skončit v odpadu. Toxiny z plísně už totiž pronikly do jejího obsahu natolik, že není bezpečný pro konzumaci. Naproti tomu postupné hnědnutí ovoce ve sklenici není na závadu a je přirozeným projevem delšího skladování.