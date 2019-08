Ležák, ale i saké. Asijské bůčkové bochánky Češi milují

Bůčkové knedlíčky „Bahn mi“ CO BUDEME POTŘEBOVAT:

cca 1 kg bůčku

340 g hladké mouky



200 ml vlažné vody



1,5 lžíce sušeného mléka



2 lžičky instantního droždí



1 lžičku kypřicího prášku



2,5 lžíce sádla



olej na potírání



plátky okurek



šálek horké vody



1/2 šálku rýžového octa



omáčku hoisin, popř. Sriracha



cukr, sůl



jarní cibulku (najemno)

1. Z bůčku odřízneme kůži. Několik lžic soli a cukru smícháme v poměru 1:1 a vetřeme do masa. Necháme několik hodin marinovat a poté pečeme: nejprve asi hodinu při 230 stupních, pak teplotu snížíme a pozvolna dopečeme. Necháme zchladnout a krájíme na asi centimetrové plátky. 2. Z mouky, vody, mléka, droždí, kypřicího prášku a sádla vypracujeme nelepivé těsto a necháme kynout, dokud nezdvojnásobí objem. Poté je rozdělíme na 25 dílů, ty rozválíme na asi deseticentimetrové placky, svrchu potřeme trochou oleje, aby se neslepily, a přeložíme. Necháme krátce odpočinout a poté postupně uvaříme v páře (např. na pařáčku na knedlíky), trvá to asi deset minut. 3. Okurky naložíme do směsi vody, octa, cukru a soli a necháme asi tři dny marinovat. Spěcháme-li, jen je zasypeme cukrem a solí a necháme v chladu odstát. 4. Hotové knedlíčky plníme masem, okurkami a cibulkou. Přidáme trochu omáčky hoisin, uzavřeme a podáváme.