Nejotužilejší zelenina. Usmažte si kadeřávkové listy a přidejte k nim kimči

SMAŽENÝ KADEŘÁVEK S KIMČI MAJONÉZOU Ingredience Kadeřávek ■ 20 středně velkých kadeřávkových listů ■ sůl, čerstvě mletý pepř ■ hladká mouka, vejce a strouhanka na obalení ■ čerstvé bylinky ■ olej ■ mikrogreens

Kimči majonéza ■ 3 žloutky ■ 10 g dijonské hořčice ■ 50 g čerstvého kimči (nebo 1 lžíce sušeného) ■ 200 ml řepkového oleje (plus pár kapek do pyré) 1. Kadeřávkové listy opláchneme pod studenou vodou a necháme okapat. Tvrdý stonek těsně pod listy odstřihneme (nevyhazujeme – dá se usušit a rozemlít na prach). Spodní část listu neodtrháváme, jen naklepeme paličkou. Listy osolíme a opepříme. Bylinky nasekáme najemno a promícháme se strouhankou, kterou také lehce osolíme. Vejce rozšleháme a taktéž osolíme. Listy obalíme nejprve v mouce, pak ve vajíčku a nakonec ve strouhance. Smažíme na pánvi v dostatku oleje. Ještě horké podáváme s kimči majonézou, ozdobené čerstvými mikrogreens. 2. Okapané kimči s trochou oleje umixujeme do hladké pasty. Žloutky, hořčici a sůl dáme do větší mísy, prošleháme a začneme k nim tenkým pramínkem přilévat olej. Stále šleháme, aby se vaječná směs s olejem spojila. V závěru do majonézy přimícháme pyré z kimči (prach), popřípadě dosolíme. Před servírováním dáme vychladit do lednice.