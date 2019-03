Kam vyrazit za nejlepšími českými cidery? Do pražské Meetfactory

Máte rádi cidery? Jestliže jste si zlatavý mok zamilovali, nenechte si ujít 9. ročník přehlídky českých ciderů, kde budete moci ochutnat ty nejlepší české, ale i pár zahraničních. To hlavně proto, že zde dávají prostor amatérům. Z těch, co jako amatéři začínali, se jich každoročně pár překlopí do profesionální sekce.

Ochutnávat se bude v prostorách pražské Meetfactory a začíná se ve 20 hodin, s přednáškami se začně už o tři hodiny dříve. Se vstupenkou na přednášky máte automaticky vstup i na ochutnávku. Ochutnávka je volná, to znamená, že po zaplacení vstupného si necháváte nalívat bez omezení až do úplného prochutnání.

A o čem budou přednášky? Josef Vačkář z ÚKZUSu bude mluvit o správném řezu jabloní, a to jak v prvních letech po výsadbě, tak třeba při zmlazování staršího stromu. Ondřej Muška (Provoko) bude mluvit o zakládání ciderového sadu – loni vysadili v Jižních Čechách pěknou řádku ciderových odrůd. Jáchyma Klimenta jsem pozval, aby řekl něco o keevingu, což je jeden z mála způsobů, jak v cideru udržet zbytkový cukr přírodním způsobem. Vyšší dívčí bude reprezentovat Ivo Laurin z Utopie, který dělá cider bez síry a bez jakýchkoliv stabilizačních nebo konzervačních látek.