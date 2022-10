Kapustu s omáčkou a plátky sušené panenky doplňte ořechy a lichořeřišnicí, radí šéfkuchař

GRILOVANÁ KAPUSTA SE SUŠENOU PANENKOU Ingredience Kapusta ■ 2 menší kapusty ■ libovolný tuk na pečení ■ sůl, mletý pepř ■ 0,1 l starší kombuchy (nebo octa) ■ libovolný bylinkový olej ■ lístky lichořeřišnice Sýrová omáčka ■ 150 g čerstvého kravského sýra ■ 1 cibulka ■ 50 g másla ■ 200 ml cideru ■ 250 ml mléka ■ 3 lžíce jablečného octa (nebo 0,1 l nálevu z libovolné naložené zeleniny) ■ sůl, mletý pepř Sušená panenka ■ 2 menší vepřové panenky ■ 300 g cukru ■ 150 g soli ■ sušené bylinky (majoránka, tymián, saturejka) 1. Z kapusty otrháme volnější listy a odkrojíme tvrdou spodní část kolem košťálu i měkké vršky (můžeme použít např. do polévky). Pak hlávky překrojíme. V hrnci přivedeme k varu osolenou a okyselenou vodu a kapustu v ní krátce spaříme. Necháme vykapat, přendáme na rozpálenou pánev a z obou stran dozlatova opečeme. Osolíme a opepříme. 2. Cibulku pokrájíme nadrobno a necháme na másle zesklovatět. Podlijeme ciderem a varem zredukujeme na polovinu. Přilijeme mléko, osolíme, opepříme a přivedeme k varu. Poté přidáme nadrobený sýr a mícháme do zhoustnutí. Nakonec přilijeme nálev nebo ocet, aby se mléko nesrazilo, krátce provaříme a dohladka rozmixujeme. Pokud je to třeba, propasírujeme ještě přes jemné sítko. 3. Panenku důkladně očistíme. Veškeré sypké suroviny promícháme a část nasypeme do misky (abychom pokryli dno), vložíme na ně maso a zasypeme zbytkem směsi. Maso musí být zcela zakryté. Mísu přikryjeme např. fólií a dáme do lednice na 7 dnů marinovat. Poté maso vyjmeme, opláchneme pod studenou vodou, osušíme a krájíme na tenké plátky, popř. zabalíme do fólie či zavakuujeme. Takto vydrží i pár týdnů. 4. Kapustu podáváme doplněnou o plátky natenko nakrájené panenky a listy lichořeřišnice, vše zalijeme horkou sýrovou omáčkou a zakápneme bylinkovým olejem.