Na hokejovém MS nemusíte přežívat jen na haluškách. Co na Slovensku ochutnat podle šéfkuchařů?

Praha/Bratislava Slovenská kuchyně to nejsou jenom halušky s bryndzou. Pokud patříte ke sportovním fanouškům, možná zvažujete v těchto dnech cestu k našim sousedům, kde se koná šampionát v hokeji. Co ale na Slovensku ochutnat? Na to se server Lidovky.cz zeptal předních českých šéfkuchařů.

Radek David, Babičcina zahrada a La Veranda



Slovenská kuchyně se podobá české kuchyni a je ovlivněná Maďarskem, Německem a Rakouskem. Samo sebou ty halušky. Dále ve Slovenském grobu jsem byl na huse u Gáliků. Podávali ji s lokšemi. Jedl jsem je se zelím a kachními tučnými játry. Určitě nevynechat vánoční kapustnici, která se nezahušťuje a je s klobásou. Demikát, což je polévky z bryndzy. Pak Živáňskou. Dále ochutnat sýry parenicu, korbáčik a oštiepok. Určitě bych ochutnal guláš, jídla ze sladkovodních ryb, jehněčí a uzené maso.



Jan Punčochář, U Matěje

Rád jezdím do Tater a vždy ocením, jak moc tam v kuchyni používají lokální suroviny. Troufl bych si říct, že si na lokálnosti zakládají o něco víc než lidi u nás. Slováci si za svým jídlem tvrdě stojí a dělají ho dobře, jejich slanina nebo pálenky se vyplatí ochutnat. Na Slovensku mi vždy chutná výborné uzené maso a klobásy. Osobně ale doporučuju hlavně slovenské pirožky. No a brynza, ať už na sladko nebo nakyselo, je samozřejmě kapitolou sama pro sebe.

Pavel Veltruský, Signature

Kam si zajít v Bratislavě na dobré jídlo? Uvažuji o tom, že i já vyrazím podpořit tým našich hokejistů, to si pak určitě nenechám ujít restauraci Riverbank v Hotelu Grand River Park, kde kuchyni velí zkušený Jaroslav Žídek, a to je vždy záruka kvality. Dejte si degustační menu, ať ochutnáte co nejvíce z jeho nápadů. Mě osobně nejvíce láká sumec se špenátovým pyré, celerem a hruškou. A jestli pojedete po D1 a ta náhodou pojede, nikde nezastavujte a užijte si plynulou jízdu. Pokud ale uvíznete v zácpách, zapište se exit 182 a navštivte restauraci Signature, kde dodává jídlům slovenský šmrnc náš kuchař ze Slovenska Filip (směje se)

Tomáš Horák, Triton

Určitě doporučuji zajít do Fou Zoo v Bratislavě. Moderně pojatá kuchyně, která mě osobně velmi baví. Mají skvělé degustační sedmichodové menu.

Petr Svoreň, Hotely Akademie

Určitě ochutnejte kapustnici - klasickou slovenskou polévku. Skládá se z kyselého zelí, vývaru z uzeného masa a uzeného masa, hub, paprikových klobásek, brambor a zakysané smetany. Určitě jsou i různé ingredience, které přidávají dle místních zvyklostí, třeba sušené švestky. K této polévce doporučuji čerstvý chléb.

Tomáš Nevyjel, Nota Bene

Nejlepší podnik v Košicích? Určitě Pokhoi, pivní bar s výborným jídlem. Potom Pivovar Hostinec, kde je hodně nápadité jídlo. Ještě stojí za zmínku Dobré časy, která je opět spojená s pivem. Pokud doporučit kam na dobré víno v Košicích, tak Barrique. Mimochodem je to také pivotéka. V Košicích je pivo hodně oblíbené.