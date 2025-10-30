Rostlina kdouloň obecná pochází z jižní Asie, ale roste také například v jižnějších částech České republiky. Její plody se sklízí v říjnu a v listopadu. V chladné místnosti vydrží uskladněná i v zimě. Přestože čerstvé kdoule krásně voní, nekousejte si. Vylámete si na nich zuby. Čím déle jsou uskladněny, tím jsou měkčí, ale ani po částečném změknutí nechutnají za syrova příliš dobře. Nejprve je třeba zbavit je kůry, nakrájet a uvařit.
Často se z kdoulí připravují křížaly, které můžete jíst jen tak, nebo je přidat do nejrůznějších pokrmů, které rázem získají velice osobitý charakter. Asi nejčastěji se můžete setkat s kdoulovou zavařeninou, kompotem nebo želé. Toto ovoce totiž obsahuje vysoké množství pektinu. Tepelnou úpravou získávají kdoule zlatavou až oranžovou barvu.
Toto netradiční ovoce je navíc velice zdravé. Je bohaté na vitaminy B a C a na minerály jako je vápník, draslík, železo nebo zinek. Působí také pozitivně na trávení. V obchodech na kdoule bohužel narazíte spíše náhodou. Občas je ale můžete sehnat například na farmářských trzích. Pokud máte zahradu, můžete si zkusit vypěstovat kdouloň obecnou doma.
Kdoulová zavařenina
- 1 kg kdoulí
- 2 citrony
- 800 g želírovacího cukru 2:1
Nastrouhejte kůru z citronů a vylisujte šťávu. Kdoule neloupejte, ale důkladně otřete papírovou utěrkou. Odstraníte tak chloupky, které jsou na povrchu a hodně by znepříjemnily výslednou chuť. Očištěné plody ovoce nakrájejte na malé kostičky a společně s citronovou kůrou a šťávou vložte do hrnce. Přiklopte pokličkou, přiveďte k varu a vařte do změknutí, asi 10 minut. Poté vsypte želírovací cukr a odklopené za občasného míchání vařte ještě asi čtyři minuty. Plňte sklenice a ihned je uzavřete.
Zavařenina je výborná například ke snídani na pečivo, ale v kombinaci s lineckým těstem z ní můžete připravit i lahodný koláč.
Kuře na kdoulích
- 2 až 3 kdoule
- 1 kuře
- 1 citron
- 1 cibule
- 2 lžíce medu
- rozmarýn
- sůl, pepř
Troubu předehřejte na 180°C. Kuře důkladně opláchněte a osušte. Uvnitř i zvenku ho pořádně osolte, opepřete a pomažte medem. Posypte ho najemno nasekaným rozmarýnem, vložte do pekáče a podlijte trochou vody. Kdoule oloupejte, odstraňte jádřinec a nakrájejte na osminky. Přidejte je do pekáče společně s na plátky nakrájeným citronem a na měsíčky pokrájenou cibulí. Přiklopte a pečte dokud nebude kuře měkké a zlatavé. Podávejte například se šťouchanými brambory.
Salát s kdoulemi a kozím sýrem
- 2 až 3 kdoule
- 2 malé římské saláty
- 120 g kozího sýra
- 3 lžíce sušených brusinek
- 3 lžíce nahrubo nasekaných vlašských ořechů
- citronová šťáva
- olivový olej
- sůl
Namočte sušené brusinky a odložte stranou. Kdoule oloupejte, odstraňte jádřinec a nakrájejte na měsíčky. Veškerou dužinu povařte krátce ve vodě, dokud nezměkne. Dejte vychladit. Mezitím natrhejte rukou listy římského salátu na kousky a dejte je do mísy. Přidejte namočené brusinky, trochu citronové šťávy, rozdrobený kozí sýr, vlašské ořechy a vychladlé kdoule. Nakonec zakápněte olivovým olejem a osolte. Podávejte samotné, nebo s plátkem chleba. Jídlo vystačí jako plnohodnotný oběd nebo večeře.
Kompotované kdoule
- 4 kdoule
- 12 lžic cukru
- šťáva z jednoho citronu
- 1 skořice celá
- 4 ks hřebíčku
- 0,7 l vody
Kdoule oloupejte, zbavte jádřince a nakrájejte na plátky nebo kostičky. Vložte do hrnce, přilijte vodu, citronovou šťávu, přihoďte skořici a hřebíček. Oslaďte a vařte do změknutí. Hotový kompot vychlaďte. Podávejte k pečenému masu, nejlépe ke zvěřině. Pokud vás „honí mlsná“, dejte si kompot klidně jen tak.
Kdoulový koláč s medem
- 150 g hladké mouky
- 100 g másla
- 80 g cukru
- 2 kdoule
- 3 vejce
- 4 lžíce medu
- 1 celá vanilka
- 2 lžičky skořice mleté
- 1/2 sáčku prášku do pečiva
- máslo na vymazání formy
- špetka soli
Koláčovou formu vymažte máslem a odložte stranou. V míse vyšlehejte vejce s cukrem do pěny a poté vmíchejte máslo. Do směsi přidejte oloupané a nadrobno nakrájené kdoule i zbytek surovin a pořádně promíchejte. Těsto vlijte do předem připravené formy a pečte ve vyhřáté troubě na 180°C asi 40 minut. Podávejte ještě teplé.