Královská surovina s nezaměnitelnou chutí. Kde si dát v Praze lanýže?

Jejich chuť a aroma se nepodobá ničemu jinému. Lanýže jsou královským pokrmem, používají se jako koření. Tato houba dodá jídlu naprosto unikátní a nenapodobitelnou chuť. Kilogram zvláštní houby připomínající bramboru přijde na desítky až stovky tisíc korun.

Lanýže se obvykle nastrouhané v malém množství přidávají k hotovým pokrmům na ochucení a do omáček. Nejčastěji se přidávají na těstoviny, italské risotto, vaječná jídla, steaky a tatarské steaky, paštiky, nádivky a další. Jedná se o vzácnou houbu, která roste pod zemí v symbióze především s duby. Pěstování lanýžů je velmi obtížné, houba nemá nadzemní část, proto se k jejímu hledání využívají speciálně cvičení psi a prasata.

Lanýže se začaly v kuchyni používat v době renesance, velkou oblibu si získaly především na francouzském dvoře. Ale již v této době byla jejich cena vysoká, dovolit si je mohl málokdo. Nejvzácnější a nejkvalitnější lanýže rostou především ve Francii a Itálii, příbuzné druhy se nalézají i v Americe či v severní Africe.

Letní černý, zimní černý a bílý

Existují tři druhy. Letní má sezonu od března do listopadu a je nejlevnější Černý zimní dozrává od prosince do března a bílé lanýže jsou nejdražší a nejkvalitnější - rostou v oblasti Piemont v severní Itálii a na Istrii v období od října do ledna. Sezonou lanýžů bývá obvykle konec roku, lepší restaurace připravují ceá menu včetně dezertů. Kam zajít?

V restauraci Bellevue listopad patří lanýžům již tradičně. Od 19. do 30. listopadu mohou hosté ochutnat vybrané speciality s touto delikatesou. Restaurace vzácnou houbu dováží z jedné z nejvyhlášenějších lokalit – italského Piemonte. Kuchaři vsadili na oblíbené lanýžové pokrmy. Hodování začíná míchanými vejci s hoblinkami bílého lanýže. Hlavní chody příkladně odráží fakt, že lanýže jsou skvěle kombinovatelné s jakýmkoliv druhem masa, stejně jako vegetariánskými pokrmy. Vyzkoušet můžete hovězí carne cruda s černým lanýžem, rizoto s mořským ďasem a černým lanýžem či telecí svíčkovou s topinamburovým pyré, lanýžovou omáčkou a bílým lanýžem.

Podolská restaurace Rest připravila na 10. a 15. prosince mimořádný večer zaměřený na lanýže. Vitello tonato s bílým lanýžem, pošírované vejce s bramborovým a houbovým koláčem a bílým lanýžem, nudle s parmezánem a bílým lanýžem, hovězí na víně a bylinkách a krémový dezert. V ceně 1390 korun je welcome drink a sklenička vybraného vína ke každému chodu.



Šéfkuchaři Svatopluk Hemmer a Saša Pavlovič z pražské restaurace Grand Cru, připravují speciální lanýžové menu v týdnu od 12. – 16. listopadu. „Na sezónu lanýžů se v restauraci těšíme celý rok. Já osobně miluji jedoduché kombinace, nastrouhat si je na pastu s vejcem,” říká Saša Pavlovič.

A kde lanýže koupit čerstvé? Prodejna italských delikates nabízí lanýže. Nakoupit můžete jednak čerstvé lanýže, ale také lanýžový olej, lanýžovou sůl, lanýžový med, šťávu z lanýžů na mořské plody, lanýžové máslo a další produkty.