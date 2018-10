Křehká a šťavnatá zelenina. Jak na zapékané cukety?

Když sklidíte cukety, dokud jsou ještě malé, sníží se celkový objem úrody a také přibude receptů, do nichž se hodí. Křehké a šťavnaté mladé plody je možné podávat syrové nebo pouze marinované, prohnat je grilem, případně vydlabat a zapéct s náplní dle vlastní chuti.

Každý rok je to stejné. Stačí vysadit dvě cukety a od půlky léta pořád dokola řešíte, co s úrodou těchhle tmavozelených podlouhlých potvůrek. Tím, že ve stejnou dobu se cuketové požehnání valí i do spíží mnoha dalších domácností, odpadá nejlogičtější možné řešení, tedy: věnuj něco sousedům. V jisté výhodě jsou ti, kteří žijí částečně ve městě, kde je výskyt sousedů s cuketami mnohem menší než na vsi. Z vlastní zkušenosti ale vím, že mnozí městští sousedé mají maminky, babičky a tetičky mimo metropole a jsou tedy cuketově saturováni i bez vaší sklizně.



S největší pravděpodobností se prostě s cuketovou tsunami budete muset popasovat sami. Jednou z účinných metod je sklizeň malých cuket. Jak říká můj muž: „Obří cuketa – ozdoba kompostu.“ Nejde totiž jen o to, že sklizením cuket, když jsou mladé, eliminujete celkový objem úrody: velké plody jsou bez výjimky méně chutné, vodnaté a navíc plné zrníček. Nechte tedy do této fáze dojít nejvýš jednu jako základ pro sadbu na příští rok.

Sklízet brzy

Menší cukety mají výraznější chuť, pevnější dužninu a nabízejí tak pestřejší paletu zpracování. Z cuket velikosti baseballové pálky vytvoříte maximálně bramboráky, buchtu nebo polévku. Nic z toho není špatné, ale všechny tři recepty se rychle přejí. Když se do sklízení pustíte dřív, nabídne se vám najednou mnohem víc receptů a tak se zmenší šance, že nebudete moct za pár týdnů cukety ani vidět.

Když ze záhonu přinesete opravdu malé „baby“ cukety, dají se jíst bez problémů i syrové. Bez větší úpravy z nich lze vytvořit velmi chutné carpaccio: stačí jen zakápnout olivovým olejem a pak přidat třeba kozí sýr a pár ořechů. Když máte trochu času navíc, ale nechce se vám zapínat plotnu, nabízí se marinování. Plátky cukety necháte chvíli naložené ve směsi citronové šťávy, oleje a bylinek. V syrové či marinované podobě zůstane v cuketě nejvíc vitaminů a jiných prospěšných látek. V její dužnině najdete jak různé antioxidanty, tak látky podporující dobré zažívání. Kdo potřebuje do těla dodat draslík kvůli krevnímu tlaku, vitamin E, A nebo B, případně vlákninu, je pro něj cuketa dobrou volbou. V létě navíc strávníci ocení fakt, že je lehká: má vysoký obsah vody.

S přitažlivými proužky

Velmi snadnou úpravou je pro mladé cukety i grilování nebo krátké opékání na pánvi: během pár minut získají přitažlivé tmavé proužky od ohně a zároveň nasáknou vůni kouře, oleje i koření. Podobně jako z marinovaných cuket se i z těch pečených dají dělat skvělé saláty. Já sama lehké opečení cukety s česnekem používám i tehdy, chci-li tmavě zelené neloupané kostky přidat do quiche či jiného slaného koláče. Je to nejsnazší způsob, jak cuketovou náplň ochutit. Opečené cukety se dají místo listu salátu použít i coby zeleninová obloha sendvičů. Zejména kombinace s čerstvými sýry a tmavým chlebem je skutečně lahodná.

Kdo si chce s cuketami vyhrát ještě víc, doporučuji se vydat metodou plnění a zapékání. Cukety se dají krátkým dlabáním snadno proměnit ve vaničky, které lze naplnit masitým i vegetariánským obsahem a zapéct.

Variant je nespočet, mezi ty kuchařsky zajímavé patří třeba cukety plněné boloňskou omáčkou. Tahle tradiční italská delikatesa se nejčastěji podává s těstovinami, jako jsou tagliatelle, nebo coby náplně do lasagní. K dužnině cukety ovšem jde stejně dobře, a když se k tomu přidá ještě trocha sýra, dostanete plnohodnotné, syté a přitom letní jídlo. Pokud ho budete chtít ještě trochu odlehčit, stačí přidat zakysanou smetanu a nebo vytvořit jogurtový dresink s čerstvými bylinkami.

Zapékané cukety

8 malých cuket

čtvrt kila hovězího

1 cibule

2 řapíky celeru

1 větší mrkev

200 ml bílého vína

400 g loupaných rajčat

sůl a čerstvě mletý pepř

špetka muškátového oříšku

5 deka čedaru

olivový olej



Cibuli nakrájíme najemno a osmažíme na oleji. Přidáme mleté hovězí maso, promícháme, osolíme a opepříme. Pak zalijeme vínem a necháme odpařit. Mrkev nastrouháme nahrubo, celer nakrájíme na malé kousky a přidáme do hrnce. Poprášíme muškátem, zamícháme a přilijeme rajčata. Když obsah kastrolu přivedeme k varu, stáhneme plamen a necháme pomalu probublávat, až směs výrazně zhoustne a maso změkne. Ideální je nechat je táhnout alespoň dvě hodiny. Mezitím očistíme cukety, rozřízneme je napůl a vnitřek zčásti vydlabeme. Vydlabanou dužninu přihodíme do hrnce s masem v první fázi dušení. Pak už jen necháme rozehřát troubu na 200 stupňů a nastrouháme čedar. Když je masová směs hotová, naplníme jí vaničky vydlabané do cuket a lehce posypeme čedarem. Dáme zapéct na patnáct až dvacet minut a pak podáváme samotné nebo se zakysanou smetanou.