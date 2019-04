Krkovička na česneku s kapustičkami. Jak na ni?

Růžičková kapusta nemá úplně tu nejlepší pověst. Spousta lidí si ji spojuje se vzpomínkami na rozbředlé našedlé kuličky ve vývaru, s nepříjemnou pachutí. I já osobně s touhle představou dlouho bojovala. Pokud to máte podobně jako já, zkuste ještě dát téhle skvělé zelenině novou šanci. Když se opeče dozlatova a spojí s měkounkým masem a houbami, věřím, že si ji zamilujete.

Krkovička na česneku s kapustičkami

2 porce

200 g vepřové krkovice (bez kosti)

40 g sádla



4 g česneku



150 g cibule



300 g růžičkové kapusty



250 g krémových žampiónů



sůl



pepř



Postup přípravy: Krkovici nakrájejte na kostky. V menším kastrůlku si rozpalte půlku sádla a na něm nechte maso zprudka zatáhnout. Pak teplotu plotýnky stáhněte na minimum, maso osolte, opepřete a přidejte k němu rozdrcený česnek. Nechte vše chvíli orestovat, pak maso zalijte malým množstvím vody. Kastrůlek zakryjte pokličkou a maso nechte dusit tak 30 minut, dokud krásně nezměkne.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Na velké pánvi si rozehřejte druhou půlku sádla. Na ní orestujte cibuli nakrájenou na tenké klínky. Osolte ji, aby brzy pustila šťávu a rychleji se opekla dohněda. To nějaký čas zabere, počítejte s tím. Rozhodně tenhle krok neuspěchejte. Jinak budete mít směs plnou nedovařené cibule.



Jakmile je cibulka opečená do světle hnědé barvy, přidejte do pánve kapustičky nakrájené na půlky. Pánev by měla být dostatečně široká, aby v ní zelenina ležela v jedné vrstvě a opékala se, ne dusila.

Kapustičky opečte ze všech stran. Jakmile začnou zlátnout, přisypte do pánve žampióny nakrájené na silnější plátky. Směs osolte a opepřete. Nechte houby pustit šťávu a tu za častého promíchání vyvařte.

Do pánve k zelenině a houbám přisypte podušené maso a vše ještě chvíli společně prohřejte. Pak hned podávejte. Směs ale chutná skvěle i druhý či třetí den, lze ji případně i zamrazit.