Krok za krokem: jak na francouzské sladké makronky?

Vydařená makronka je zaoblená, bez prasklin a nechybí jí „nožička“ – nafouknutá spodní část, která povyskočí během pečení. Server Lidovky ve spolupráci s kulinářskou školou Chefparade připravil fotografický seriál. Dobrou chuť.

Francouzské makronky

Budete potřebovat potravinový teploměr na cukrový rozvar a zdobící sáček s kulatou špičkou.

170 g krupicového cukru



170 g moučkového cukru



170 g mandlové mouky



45 g vody



2 x 65 g bílků



potravonové barvivo v prášku



Postup: Krupicový cukr smíchejte s vodou v menším hrnci a vařte až do 117°C. Těsně před tím, než rozvar dosáhne požadované teploty, vyšlehejte 65 g bílků do sněhu. Do tohoto sněhu za stálého, pomalého šlehání pomalu přilévejte hotový rozvar. Pokud chcete makronky barvit, nyní přidejte barvivo. Sníh s rozvarem pomalu šlehejte až do vychladnutí na pokojovou teplotu. Ideální je použít kuchyňský robot.

Vyšlehejte druhou část bílků a vmíchejte sníh do směsi prosáté mandlové mouky s moučkovým cukrem. Do mandlové směsi opatrně zapracujte sníh vyšlehaný s rozvarem. Míchejte jemně, osmičkovými pohyby. Čím více budete míchat, tím bude těsto řídčí. Správná konzistence je taková, že by se těsto mělo při stékání ze stěrky táhnout jako stuha. Až takové těsto budete mít, naplňte jím zdobící sáček.

Na plech vyložený pečícím papírem tvořte stejně velká kolečka a poté plechem několikrát silně udeřte o stůl, aby se vytratily vzduchové bublinky. Nechte odstát asi 20 minut a poté pečte asi 15 min na 145°C.

TIP: Na pečící papír si kolečka můžete předkreslit obyčejnou tužkou, aby vaše makronky byly stejné. Každá trouba peče trošku jinak a makronky jsou velice citlivé na teplotu - mohou snadno popraskat. Vyzkoušejte teplotu v troubě pomocí teploměru.

Malinový krém

120 g malin



3 lžíce cukru



125 g mascarpone



100 ml šlehačky



Postup: V kastrůlku smíchejte maliny a 2 lžíce cukru. Vše nechte rozvařit, dokud nebude směs tekutá. Malinový rozvar propasírujte přes síto, abyste se zbavili zrníček a poté nechte hotové pyré vychladit. Mascarpone promíchejte s lžící cukru, poté vmíchejte pyré vše a vyšlehejte se šlehačkou v hladký krém.

Dokončení: Pomocí zdobícího sáčku slepujte makronky malinovým krémem. Pro výraznější malinovou chuť můžete mezi skořápky přidat navíc malinovou marmeládu.