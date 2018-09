‚Lidé nám říkali, ať neblázníme.’ Hranolkárna dobývá Česko, měsíčně spotřebuje tuny brambor

„Existuje celá řada způsobů, jak hranolku zabít. Ta správná by měla mít nazlátlou barvu. Měla by být na povrchu křupavá a uvnitř vláčná, v žádném případě ne moučná,“ říká René Müller (26), jeden ze zakladatelů hranolkárny Faency Fries, jejíž nové pobočky se šíří rychleji než mandelinka bramborová.

Poprvé jsem hranolky od Faency Fries ochutnal vloni v Ostravě – a byla to láska. Na adresu první pobočky mě tehdy přivedla gastromapa Lukáše Hejlíka. René Müller, jeden ze zakladatelů Faency Fries, potvrzuje, že Hejlíkův průvodce jim udělal velkou službu – stejně jako místní tisk. „Jednoho dne jsme přišli do práce a zhruba v půl jedenácté se na ulici začali srocovat lidé. Když jsme v jedenáct otvírali, bylo jich tam dvacet. Ten den byl šílený a zároveň zlomový. Když jsme totiž otvírali, počítali jsme, že nám na týden stačí určitá zásoba brambor. Jenže ten den jsme stejné množství spotřebovali za dvě hodiny,“ vypráví mladý podnikatel. Dnes se spotřeba brambor v zatím čtyřech otevřených pobočkách pohybuje v tisících kilogramech za měsíc.



Ačkoliv Česko bylo ještě před pár lety bramborářskou velmocí, časy se změnily. I proto museli ve Faency Fries chvíli hledat vhodného dodavatele, aby se vyhnuli výpadkům, které je potkaly v začátcích. „Hranolky děláme výhradně z českých brambor, což má pro nás jednu velkou výhodu. S jejich pěstitelem můžeme úzce spolupracovat. A tak jsme ho vloni na podzim požádali, aby další rok jedno pole osadil speciální odrůdou brambor pro naše potřeby,“ vypráví René Müller. První várku vlastních brambor zákazníkům nabídnou v průběhu září.



Brambory se pěstují v Beskydech a pro Faency Fries je uchovávají ve skladech pod vrstvou hlíny. „Brambory jsou živý organismus a tím, že se vykopou ze země, se jejich vlastnosti postupně mění. Když nemají vhodné podmínky, klíčí a ztrácí se z nich voda. Ze skladu nám je tak na pobočky zaváží několikrát týdně. Jakmile pošleme objednávku, ve skladu brambory vykopou, vyperou a rozvezou. Jinak se dají v hlíně skladovat i rok. Otázkou je, jestli nám ty letošní zásoby vydrží,“ naráží René Müller na skutečnost, že Faency Fries, dva roky po oficiálním otevření v září 2016, zažívá expanzi.

„Na jaře 2017 jsme otevřeli druhou pobočku v Olomouci a letos na jaře pak bistro v Brně a stánek v Praze na Manifesto marketu. Otevření pražské provozovny se vzhledem k situaci na trhu s realitami vleklo. Manifesto nám vytrhlo trn z paty,“ vypráví a pochvaluje si, že pražský stánek se během léta vyhoupl na špičku v obratech. „Stále hledáme vhodné prostory pro kamennou pobočku v Praze,“ říká. Už v říjnu se navíc otevřou dveře Faency Fries v Liberci, Havířově, Opavě a ve slovenském Prešově. „Zároveň jsme měli otvírat i v dalších městech, ale podobně jako v Praze nastaly problémy s prostory. Do konce roku bychom ale podle plánu měli otevřít další čtyři pobočky,“ usmívá se kudrnatý mladík.

To vše by přirozeně nebylo možné bez zadlužení. Nebo investora. René se svým společníkem Janem Haščákem zvolili druhou z variant. „I když jsme se vstupu investora do naší firmy dlouho bránili a všechno jsme budovali z vlastních zdrojů, koncem zimy nám došlo, že pokud nechceme zůstat stát na místě, bude nutné poohlédnout se po investorovi. Rozhodili jsme sítě a nakonec jsme našli jednoho, který si sice vzal svůj podíl, ale na oplátku nám dal super podmínky. Díky jeho penězům jsme financovali celou letošní expanzi, na všech stávajících provozovnách vyměnili technologii, a ještě koupili food truck, se kterým objíždíme festivaly,“ říká René Müller, jenž skromně mlčí o franšíze, kterou jejich partner provozuje dokonce až v jihokorejském Soulu.

Pokud si kladete otázku, co může být na obyčejných hranolkách tak úžasné, asi jste je ještě neochutnali. Ostatně, skeptiků hranolkového podnikání potkali společníci před dvěma lety více. „Lidé nám říkali, ať neblázníme. Češi prý hranolky nikdy nepřijmou, protože je berou jako přílohu a je to stejné, jako bychom otevřeli bistro s rýží. No a podívejte se, kde jsme,“ říká René Müller hrdě.

Rustikální špalíky v papírovém kornoutu jsou dvakrát fritované a k jejich výrobě jsou třeba pouze brambory, sůl a rostlinný olej. A možná právě v jednoduchosti tkví jejich kouzlo. Podle nejrůznějších analýz totiž mražené hranolky nebo třeba ty, které nabízejí americké pobočky McDonald’s, v sobě ukrývají až osmnáct dalších přísad. Svůj podíl na úspěchu mají bezesporu i originální omáčky, ze kterých si zákazníci Faency Fries mohou vybrat. V kuchařské knize jich mají až osmdesát.

Nejoblíbenější je Original dip, jehož recept je tajemstvím. „Je postavený na majonéze, kečupu, česneku a směsi koření,“ prozrazuje René Müller a dodává, že zákazníci si mohou na své hranolky nechat přidat i rozteklý čedar nebo zakysanou smetanu s pažitkou. „Je pravda, že to jsou jen hranolky, ale i ty se mohou nabízet tak, že z toho má zákazník nějaký zážitek a přitom ho to nezruinuje,“ říká Müller a naráží na ceny začínající na 38 korunách za malý kornout. „Myslím, že náš koncept dává smysl od A do Z, a když je něco smysluplné, může to fungovat, aniž by vás to stálo ledvinu.“