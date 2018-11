Křupavé brownies s chilli podle Karolíny Kamberské

Co svět světem stojí, předávají matky a babičky své osvědčené recepty dcerám, ale tyto brownies jsou výjimkou. Několik let je pekla moje dcera, takže jsem se bezstarostně převtělila do role ochutnávače. Pak dcera odešla na školu a já zjistila, že je neumím!

Slečna studentka se zalykala smíchy, že od ní máma, profesionální kuchařka, chce recept – a já se zase zalykala radostí, že si můžu nejlepší sladkost světa upéct sama. Správné brownies mají mít křupavou kůrku a vláčný střed. Zní to jako vysoké cukrářské umění, ale věřte, že s tímto receptem to zvládnete levou zadní.



Křupavé brownies s chilli

Na brownies



175 g másla

200 g hořké čokolády (50–60 % kakaa)

4 vajíčka

300 g třtinového cukru

2 lžíce kakaa holandského typu

100 g hladké mouky

1 lžička prášku do pečiva

100 g lískových oříšků nebo nesolených arašídů



Na polevu:

50 g hořké čokolády

4–5 lžic smetany ke šlehání

sušené chilli ve vločkách nebo hrubě mleté



Troubu nechte rozehřát na 180 °C. Máslo pokrájejte na několik kusů, čokoládu nalámejte na větší kousky. Obojí dejte do kastrůlku a nahřívejte ve vodní lázni za občasného promíchání tak dlouho, dokud se máslo a čokoláda nerozpustí a nespojí. Pak vypněte plamen. Do mísy rozklepněte vajíčka, nasypte cukr a vyšlehejte vařečkou nebo šlehačem dohladka (měly by se objevit bublinky).

Do této směsi vmíchejte kakao a nalijte směs másla s čokoládou, která by už v tu chvíli měla být mírně prochladlá (nesmí být horká). V menší misce promíchejte mouku s práškem do pečiva. Poté ji prosejte přes síto do směsi. Na závěr vmíchejte i oříšky nasekané nahrubo, část jich nechte na ozdobu. Pekáč vyložte pečicím papírem, vlijte do něj směs a dejte péct. Zhruba za 35 minut budou brownies hotové. Nechte vychladnout. Mezitím si ve vodní lázni rozpusťte čokoládu se smetanou na polevu. Až brownies vychladnou, potřete je polevou a posypejte zbylými oříšky a chilli. Nechte je v chladu zatuhnout, pak pokrájejte na kostky.

TIP Všechny přísady „navíc“, které najdete v tomto receptu (tedy oříšky a chilli), jsou samozřejmě volitelné. Na své vlastní brownies můžete použít přesně ty příchutě, které máte rádi na moderních ochucených čokoládách, třeba mořskou sůl, pomerančovou kůru, kávová zrna… Nebo můžete upéct jen základní brownies bez všech těchto zvláštnůstek. Ať tak, nebo tak – budou dokonalé.