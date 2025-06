Bezinková limonáda

Budete potřebovat: 6 - 8 velkých květů černého bezu, 1 - 2 citrony (na plátky), 50 dkg cukru, 4 litry vody

Vodu svařte s cukrem, nechte vychladnout a přelijte do velké zavařovací sklenice. Přidejte bezové květy, kolečka citronu a sklenici zakryjte plátýnkem, přes které přetáhněte gumičku.

Limonádu nechte týden stát v teple. Pozor, neměla by být na přímém slunci! Občas promíchejte. Po týdnu limonádu přeceďte, stočte do lahví a dejte vychladit. Limonádu podávejte s ledem.

Bezinková limonáda - ilustrační foto.

Med z květů černého bezu

Budete potřebovat: 25 květů černého bezu, 1 velký citron, 1 litr vody, 1 kg cukru.

Postup: Květy bezu omyjeme a odstraníme velké stonky. Citron oloupeme a nakrájíme na kousky. Bezové květy s citronem vaříme asi 20 minut v litru vody, poté odstavíme a necháme ještě asi 24 hodin vylouhovat. Druhý den šťávu přecedíme přes plátno, přidáme cukr a vaříme do té doby, než se začne hmota táhnout. Podle chuti můžeme přidat ještě citron. Ještě horký med plníme do sklenic a zavíčkujeme. Hotový med můžeme ještě sterilizovat.

Smažené květy bezu - Kosmatice

Budete potřebovat: 4 velké květenství bezu (se stopkou), 2 vejce, špetka kypřícího prášku, 2 lžíce mléka, 3 lžíce hladké mouky, olej na smažení, práškový cukr na posypání (může být i skořicový cukr)

Postup: Z vajec, mléka, mouky a kypřícího prášku ušlehejte těstíčko, podobné tomu palačinkovému. Květy bezu očistěte a poté namáčejte v hotové směsi (můžete je přitom držet za stopku). Na pánvi rozehřejte větší množství oleje a květy smažte asi tři minuty dozlatova. Osmažené je pak pokládejte na papírové kuchyňské utěrky, odsajete tak přebytečnou mastnotu. Podávejte poprášené práškovým cukrem nebo cukrem se skořicí.

Tip: slanou variantu vykouzlíte tak, že do směsi přidáte strouhaný sýr (nejlépe parmezán), k smaženým květům pak podávejte česnekový dip.

Bezinkový ocet

Budete potřebovat: 5 - 10 velkých květů bezinek, 0,5 litru octa

Do zavařovací sklenice vložíme čerstvé květy bezinek a zalijeme 8% octem. Květy by měly být zcela ponořené. Sklenici zakryjeme plátnem a necháme v chladu a temnu 3 - 6 týdnů. Poté ocet scedíme a naléváme do připravených lahví, dopře zazátkujeme. Ocet se skvěle hodí na dochucení zeleninových salátů. Má ale také léčivé účinky - naše babičky s ním léčily horečky. Zředěným octem (v poměru 1:4) natíraly chodidla, dlaně a spánky.

Bezinkový sirup

Budete potřebovat: 20 bezinkových květenství, 1 citron, nakrájený na plátky, 2 lžičky kyseliny citronové, 1,5 kg krupicového cukru, 1,2 l převařené vody

Vodu svařte s cukrem. Vložte do ní bezové květy, přidejte kyselinu citronovou, plátky citronu a nechte louhovat. Nechte na chladnějším místě stát tři až pět dnů. Dvakrát denně promíchejte. Pak ji sceďte přes jemné plátýnko nebo sítko a nalijeme do vymytých lahví. Hotový sirup uložte do chladničky.

Tip: Květy černého bezu se hodí i na maso - zkuste jimi posypat hotovou pečínku. Krásně ji provoní.