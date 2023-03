LANGOŠ S TRHANÝM MASEM Ingredience Těsto: ■ 150 g hladké mouky ■ půl čajové lžičky cukru ■ špetka soli ■ 100 ml mléka ■ 1/3 balíčku droždí ■ 800 g vepřového plecka ■ sůl, čerstvě mletý pepř ■ bylinky podle chuti ■ 200 g kečupu a 4 lžíce protlaku ■ 2 lžíce švestkových povidel ■ 1 lžička zauzené papriky ■ 2 stroužky česneku ■ 250 g čerstvého farmářského sýra ■ petrželka či kopr ■ olej na smažení ■ čerstvé klíčky, nakládaná cibulka, houby, okurky, ředkvičky k servírování 1. Vlažné mléko smícháme s cukrem a rozdrobíme do něj droždí. Necháme v teple vzejít kvásek. Mouku osolíme a prosejeme do mísy. Přidáme kvásek a vypracujeme hladké těsto, které necháme na teplém místě kynout zhruba 30–40 minut. Pak vyválíme a vytvarujeme. Připravené langoše necháme ještě dalších asi 10 minut kynout a pak z obou stran opečeme ve vyšší vrstvě tuku dozlatova. 2. Do masa vmasírujeme sůl, pepř a bylinky a opečeme jej ze všech stran na pánvi. Vložíme do pekáčku, podlijeme vodou a pečeme v troubě vyhřáté na 170 stupňů asi dvě hodiny. Během pečení kontrolujeme, zda se voda neodpařila, popř. ji ještě trochu přilijeme. Po upečení necháme maso zchladnout a pak natrháme. 3. Z kečupu, rajčatového protlaku, povidel, prolisovaného česneku, papriky a soli si připravíme BBQ omáčku. V kastrůlku ji promícháme s natrhaným masem a částí výpeku. Čerstvý sýr natrháme, osolíme, opepříme, přidáme k němu posekaný kopr a vše spojíme. Ze vzniklé směsi vytvarujeme menší kuličky. 4. Před podáváním na langoše rovnoměrně naneseme ochucené trhané maso, kuličky sýra, nakládanou zeleninu a mrkvový či jiný dobrý kečup. Dozdobíme klíčky.