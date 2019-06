Letní gastrotipy: havajské poké, festival prosecca a mořské plody

Co všechno vás čeká v létě a kam vyrazit? Server Lidovky.cz přináší pár tipů na originální gastroakce.

Poké a letní závitky

Šéfkuchař Štěpán Návrat v pražské restauraci Café Buddha zařadil do menu sezónní novinku a havajskou specialitu. Jedná se o svěží letní závitky (summer rolls), klasiku kuchyně jihovýchodní Asie. Závitky znamenají pro tento region to, co pro Italy pizza. A pro ty, kteří milují lehké jídlo připravil šéfkuchař ještě jednu specialitu - havajské poké, které se těší čím dál tím větší oblibě.