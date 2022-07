Co nás v horkých dnech nejlépe ochladí? Většinu lidí na prvním místě napadne, že je to zmrzlina nebo limonáda s kostkami ledu. To je ale velký omyl. Studený nápoj či polárkový dort sice dodává chvilkový příjemný pocit, ale jestliže jde o vnitřní ochlazení, funguje to docela jinak. Navíc vysílají chybné signály o tom, že už nepotřebujeme pít.