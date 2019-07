Levandule, sýry a vynikající vína. Chtěl jsem mít v Praze na chvíli kousek Francie, říká organizátor gastrofestivalu

Do Prahy přenesl nejen francouzskou gastronomii, ale také atmosféru trhů pro Francii tak typických. „Návštěvníci si budou moci každý den pochutnat na čerstvých ústřicích z Bretaně či Normandie. Nově se na trhu přestaví pekárna No Stress se svými křupavými bagetami. Na trhu bude i stánek věnovaný speciálně mušlím, které budou připraveny na několik různých způsobů,“ říká organizátor Francouzského festivalu Thomas Bouton.

Lidovky.cz: Letos probíhá Francouzský festival již po dvanácté, co vás před lety vedlo k tomu jej založit?

Před dvanácti lety lety byla naše agentura Kazak požádána, aby navrhla akci, která bude propagovat francouzské pokrmy a gastronomii. Rozhodli jsme se vytvořit v Praze atmosféru typického francouzského trhu, nechtěli jsme jen dělat akci v nějaké vybrané restauraci. Dali jsme dohromady dovozce vína, sýrů, levandule a dalších francouzských produktů. Chtěli jsme pro návštěvníky připravit venkovní prostor s přátelskou atmosférou, kde budou mít možnost se sejít a užít si čas s blízkými, tak jak je to běžné ve Francii. Proto jsme do programu zařadili i živou hudbu. Naše první akce se konala na Ovocném trhu, v roce 2010 jsme se na doporučení francouzského velvyslanectví přestěhovali na náměstí Na Kampě.

Lidovky.cz: Co si zde lidé mohou vše zakoupit? Co na ně čeká a chystáte nějaké novinky?

Na trhu budou dostupné všechny typické a základní produkty francouzské gastronomie od baget, sýrů camembert, makronek až po salámy. Samozřejmě bude k dispozici také široký výběr výtečného vína. Konkrétně budeme nabízet speciální šumivé víno Crémant. Návštěvníci si budou moci každý den pochutnat na čerstvých ústřicích z Bretaně či Normandie. Nově se na trhu přestaví pekárna No Stress se svými křupavými bagetami. Na trhu bude i stánek věnovaný speciálně mušlím, které budou připraveny na několik různých způsobů. Poprvé na trhu přivítáme i francouzský pivovar Alaryk z Languedocu s lahodným točeným i lahvovým pivem.

Lidovky.cz: Kam v Praze chodíte na francouzské pokrmy? Které restaurace máte rád?

La Gare je rozhodně restaurace nabízející tu nejtradičnější francouzskou kuchyni v Praze. Atmosféru typického francouzského bistra nasajete, když půjdete do bistra á Table! na Praze 6, tam chodím pravidelně. Pokud toužíte spíše po francouzské kuchyni ve středomořském stylu, navštivte Atelier Red & Wine na Malé Straně. Lokalita sama o sobě je skutečně nádherná, jídlo je vynikající a majitel restaurace strávil sám nějaký čas na Korsice, takže když bistro navštívím, máme si vždy o čem povídat.

Lidovky.cz: Co říkáte na českou kuchyni, chutná vám? A jak jste na tom s pivem?

Myslím, že pivo v České republice je opravdu fantastické, zejména dnes, kdy je v provozu mnoho malých pivovarů, které nabízející rozmanitou škálu kvalitních piv. Žiji v Praze a oblíbil jsem si pivo z Bubenečského, Únětického nebo Vinohradského pivovaru. Ohledně české kuchyně, osobně si vážně užívám „hospodská“ jídla typická pro Českou republiku. Když je jídlo správně připraveno, je opravdu chutné a jednoduché. Nejraději mám dobrou svíčkovou.

Francouzské trhy Trhy se na Kampě konají již po dvanácté (10.- 14.7.), což z nich dělá jeden z nejstarších gastronomický festivalů v Praze. Nejen na Kampě bude znát francouzská přítomnost, tento rok totiž slaví sté výročí francouzská ambasáda sídlící na Malé Straně, jen kousek od místa konání akce.

Lidovky.cz: Co považujete na nejhorší české jídlo?

Co opravdu nemám rád? Sekanou.

Lidovky.cz: Kdybyste měl doporučit lidem něco z francouzské gastronomie, co zaručeně stojí za to ochutnat, co by to bylo?

Le Pot au Feu je můj oblíbený jednoduchý pokrm z hovězích líček se zeleninou. Pokud bych měl doporučit něco sofistikovanějšího, myslím, že by to bylo Tournedos Rossini. Na tomhle jídle mám rád kombinaci lehce vařených kachních jater s hovězím masem.