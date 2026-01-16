Mák obsahuje více vápníku než mléko. Vyzkoušejte z něho pět sladkých dobrot

Vylepšete si zimní víkend a po nedělním obědě si dopřejte sladkou vzpomínku na dětství, buchty s mákem jako od babičky. Nebo snad zkusíte makovec? Či patříte k té skupině, která si ve školních jídelnách oblíbila šišky s mákem? Kdo rád experimentuje, může vyzkoušet mák bílý. Má nezvyklou oříškovou chuť a v moučnících je příjemnou změnou. Nejlepší recepty pro vás vybral server Lidovky.cz.

Zkuste makové klasiky. Makovec nebo lokše s mákem. | foto: Shutterstock

Lokše s mákem a povidly

Zdravá pochoutka

Mák obsahuje až dvanáctkrát více vápníku než mléko. Doporučován je těhotných ženám i lidem trpícím osteoporózou. Je také zdrojem zinku, hořčíku a železa.

  • 600 gramů brambor
  • 1 vejce
  • 200 gramů hladké mouky
  • 2 lžíce másla nebo sádla
  • 150 gramů švestkových povidel
  • 100 gramů mletého máku
  • 1 lžíce moučkového cukru
  • špetka soli

Brambory uvařte ve slupce, oloupejte a po vychladnutí nastrouhejte. Přidejte sůl a mouku a vypracujte těsto. Rozdělte ho na menší kousky, které vyválejte na tenké placky. Opečte je nasucho na pánvi z obou stran jako palačinky. Opečené lokše pak potřete sádlem nebo máslem, poté povidly a přidejte mák smíchaný s moučkovým cukrem. Naplněné lokše stočte a podávejte.

Kynuté buchty s mákem

  • 20 gramů droždí
  • asi 200 mililitrů mléka
  • 50 gramů krupicového cukru
  • 500 gramů hladké mouky
  • sůl
  • 60 gramů rozpuštěného másla
  • 1 žloutek
  • 2 lžíce rumu
na náplň:

  • 100 gramů mletého máku
  • 120 mililitrů mléka
  • 50 gramů nadrcených dětských piškotů
  • 2 lžíce rumu
  • 1 sáček vanilinového cukru
  • špetka skořice
  • 50 gramů krupicového cukru

Z droždí, cukru a mléka zadělejte na kvásek a nechte ho na teplém místě vzejít. V míse promíchejte mouku se solí, přidejte zbytek cukru, kvásek, máslo a žloutek. Vypracujte těsto, do kterého postupně přilévejte vlažné mléko. Nechte ho na teplém místě asi hodinu kynout. Mezitím připravte makovou náplň. Mák a mléko svařte, přidejte cukr, skořici, rum, vanilkový cukr a piškoty.

Po vykynutí těsto rozválejte a nakrájejte na čtverečky asi 4 × 4 centimetry, do nich dejte náplň a tvarujte buchty. Každou po stranách potřete rozpuštěným máslem a vyskládejte do pekáče. Nechte ještě dvacet minut kynout a poté pečte na 180°C asi dvacet minut. Horké buchty postříkejte rumem, po vychladnutí je můžete pocukrovat moučkovým cukrem.

Škubánky s bílým mákem

  • 700 gramů oloupaných brambor
  • 250 gramů hrubé mouky
  • 100 gramů bílého máku
  • 100 gramů modrého máku
  • máslo na omaštění
  • moučkový cukr na posypání
  • sůl

Oloupané brambory opláchněte a uvařte doměkka. Do brambor udělejte několik otvorů, brambory posypte prosátou moukou a pod pokličkou nechte dovařit na malém plaménku. Asi za čtvrt hodiny brambory rozšťouchejte v hladké těsto a lžící vykrajujte škubánky. Posypte je jemně umletou směsí máku, cukru a omastěte máslem.

Jáhlový makovec

    • 250 gramů jáhel ﻿
    • 50 gramů rozinek ﻿
    • 200 gramů mletého máku
    • ﻿2 vejce
    • třtinový cukr podle chuti
    • skořice
    • špetka soli
Mák a jáhly, zdravá a chutná kombinace.

Jáhly spařte a vařte v osolené vodě, po uvaření slijte a smíchejte s mletým mákem, žloutky, rozinkami, skořicí a třtinovým cukrem. Z bílků ušlehejte sníh a vmíchejte ho do těsta. Celou směs vložte do formy na pečení. Makovec pečte 30 minut v předehřáté troubě při 180°C.

Makové mléko

  • 1 litr vody
  • 100 gramů máku
  • cukr a sůl na dochucení

Mák nechte ve vodě nabobtnat přes noc, poté vodu slijte a důkladně rozmixujte společně s jedním litrem čerstvé vody. Směs přeceďte a dochuťte cukrem s solí. Takto připravené makové mléko skladujte v ledničce maximálně týden.

