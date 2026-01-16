Lokše s mákem a povidly
Zdravá pochoutka
Mák obsahuje až dvanáctkrát více vápníku než mléko. Doporučován je těhotných ženám i lidem trpícím osteoporózou. Je také zdrojem zinku, hořčíku a železa.
- 600 gramů brambor
- 1 vejce
- 200 gramů hladké mouky
- 2 lžíce másla nebo sádla
- 150 gramů švestkových povidel
- 100 gramů mletého máku
- 1 lžíce moučkového cukru
- špetka soli
Brambory uvařte ve slupce, oloupejte a po vychladnutí nastrouhejte. Přidejte sůl a mouku a vypracujte těsto. Rozdělte ho na menší kousky, které vyválejte na tenké placky. Opečte je nasucho na pánvi z obou stran jako palačinky. Opečené lokše pak potřete sádlem nebo máslem, poté povidly a přidejte mák smíchaný s moučkovým cukrem. Naplněné lokše stočte a podávejte.
Kynuté buchty s mákem
- 20 gramů droždí
- asi 200 mililitrů mléka
- 50 gramů krupicového cukru
- 500 gramů hladké mouky
- sůl
- 60 gramů rozpuštěného másla
- 1 žloutek
- 2 lžíce rumu
na náplň:
- 100 gramů mletého máku
- 120 mililitrů mléka
- 50 gramů nadrcených dětských piškotů
- 2 lžíce rumu
- 1 sáček vanilinového cukru
- špetka skořice
- 50 gramů krupicového cukru
Z droždí, cukru a mléka zadělejte na kvásek a nechte ho na teplém místě vzejít. V míse promíchejte mouku se solí, přidejte zbytek cukru, kvásek, máslo a žloutek. Vypracujte těsto, do kterého postupně přilévejte vlažné mléko. Nechte ho na teplém místě asi hodinu kynout. Mezitím připravte makovou náplň. Mák a mléko svařte, přidejte cukr, skořici, rum, vanilkový cukr a piškoty.
Po vykynutí těsto rozválejte a nakrájejte na čtverečky asi 4 × 4 centimetry, do nich dejte náplň a tvarujte buchty. Každou po stranách potřete rozpuštěným máslem a vyskládejte do pekáče. Nechte ještě dvacet minut kynout a poté pečte na 180°C asi dvacet minut. Horké buchty postříkejte rumem, po vychladnutí je můžete pocukrovat moučkovým cukrem.
Škubánky s bílým mákem
- 700 gramů oloupaných brambor
- 250 gramů hrubé mouky
- 100 gramů bílého máku
- 100 gramů modrého máku
- máslo na omaštění
- moučkový cukr na posypání
- sůl
Oloupané brambory opláchněte a uvařte doměkka. Do brambor udělejte několik otvorů, brambory posypte prosátou moukou a pod pokličkou nechte dovařit na malém plaménku. Asi za čtvrt hodiny brambory rozšťouchejte v hladké těsto a lžící vykrajujte škubánky. Posypte je jemně umletou směsí máku, cukru a omastěte máslem.
Jáhlový makovec
- 250 gramů jáhel
- 50 gramů rozinek
- 200 gramů mletého máku
- 2 vejce
- třtinový cukr podle chuti
- skořice
- špetka soli
Jáhly spařte a vařte v osolené vodě, po uvaření slijte a smíchejte s mletým mákem, žloutky, rozinkami, skořicí a třtinovým cukrem. Z bílků ušlehejte sníh a vmíchejte ho do těsta. Celou směs vložte do formy na pečení. Makovec pečte 30 minut v předehřáté troubě při 180°C.
Makové mléko
- 1 litr vody
- 100 gramů máku
- cukr a sůl na dochucení
Mák nechte ve vodě nabobtnat přes noc, poté vodu slijte a důkladně rozmixujte společně s jedním litrem čerstvé vody. Směs přeceďte a dochuťte cukrem s solí. Takto připravené makové mléko skladujte v ledničce maximálně týden.