Manifesto podpořilo otevření ukrajinské restaurace Barva. Chci pomoci svým krajanům, říká Anna Temnenko

„Situace na Ukrajině všechny v našem mezinárodním týmu hluboce zasáhla. Hledali jsme cestu, jak podpořit lidi v těžké situaci dlouhodobě, a dát jim příležitost vytvořit si zázemí, příjem a věnovat se něčemu, co umí. Máme radost, že Anna dokázala sebrat odvahu a nastartovat restauraci Barva ve velice krátkém čase. Ženy jsou stále v oboru vzácné. Dokázala zaměstnat další čtyři ženy a velice se jim povedlo řekla bych vzorové ukrajinské menu,“ vysvětluje Radka Ondráčková, ředitelka komunikace.

Na začátku března Manifesto přišlo s výzvou podpořit otevření ukrajinské restaurace, součástí nabídky byl bezplatný pronájem po dobu šesti měsíců a vybavení restaurace do začátku provozu.

Nakonec z 12 talentovaných uchazečů zvítězila Anna Temnenko, která má za sebou studia na VŠE a znalost prostředí a českého jazyka dokázala rychle přetavit v podnikatelský projekt, jenž pomáhá. V její restauraci Barva, kde bude modrá a žlutá převládat na ručně vyšívaných dekoracích, najde práci šest ukrajinských žen.

„Mám ohromnou radost z toho, že můžu pomoci aspoň malé skupině svých krajanů, kteří se ocitli v nouzi. Rovněž se jedná o skvělou příležitost seznámit Čechy a ostatní zahraniční zákazníky s častí ukrajinské kultury, jejíž existence je zpochybňována a čelí tvrdé agresi. Jídlo je nedílnou součástí naší kultury a lidé si již brzy budou moci vychutnat osobitost a vynikající chuť ukrajinských pokrmů,“ říká Temnenko.

V restauraci Barva připravuje Temnenko tradiční i rodinné recepty z různých částí Ukrajiny. Pomáhat ji bude její maminka i mladší sestra. Milovníci „východní“ kuchyně si tak budou moci dopřát pravý ukrajinský boršč, který bude Temnenko připravovat i ve vegetariánské verzi. Na menu budou i varenyky podávané se zakysanou smetanou a smaženou cibulí.

„Ukrajinské menu restaurace Barva bude odrážet domácí recepty z různých oblastí Ukrajiny, ale i skutečnost, že můj přítel je vegan. Kvůli němu jsem se naučila například vařit dvě verze typické ukrajinské polévky boršč a obě budou na menu. Dalším typickým pokrmem budou mé oblíbené varenyky - plněné těstovinové taštičky. Každých 14 dní budeme mít jedno nové jídlo jako speciální nabídku,“ říká Temnenko.

Od začátku války se svým krajanům snažila Temnenko pomáhat jakýmkoli způsobem, ale vnímala to, že je to pomoc omezená a ne dlouhodobá. „Když otevřu restauraci, tak mohu zaměstnat alespoň pár z nich. Tímto bych chtěla říci, že je pořád možnost a šance pro ostatní, především uprchlické ženy, v Česku zůstat. Nejsou ztracené, nekončí jim tím život, a i když je to teď opravdu těžká doba, kdy spousta uprchlíků žije v každodenním strachu, myslím, že otevření restaurace Barva bude znamenat pro někoho naději a pomoc,“ vysvětluje ukrajinská podnikatelka.