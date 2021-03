Máslem vonící jablka. Jak na koláč s drobenkou poradí Jan Punčochář

Variant jablečného koláče může být nepočítaně: se skořicí, s ořechy, přidáním dalšího druhu ovoce anebo třeba drobenky. A právě na takový – jablečný koláč s drobenkou – vám dnes přinášíme recept.

Nějaký druh jablečného koláče či jiného pečeného dezertu z jablek najdeme ve všech zemích, kde rostou. U nás ve střední Evropě je to ze všeho nejvíc štrúdl, Američané mají svůj páj a Francouzi zase Tarte Tatin pojmenovaný po sestrách Tatinových, které jej ve svém hotelu podávaly jako svůj signature dish: ovoce je v něm nejprve lehce zkaramelizované na másle a klade se coby první vrstva, zdánlivě dospod koláče, až obrácením po jeho upečení se dostane nahoru.



S vůní karamelu

Právě zkaramelizování jablek na másle a cukru ještě před samotným pečením koláče pro svůj dnešní recept použil i Jan Punčochář: „Karamelizací dostane ovoce, ale i jiné suroviny mnohem zajímavější barvu a chuť. Jablkům či hruškám vyloženě svědčí, a i když se samozřejmě koláč dá připravit i jen tak, ze syrového ovoce, podobně jako štrúdl, takto je ještě lepší a voňavější.“ Další postup přípravy koláče už je ovšem velice tradiční: vrstvu těsta pokrývá ovoce a to zase sladká, křupavá drobenka.

Jan Punčochář Jan Punčochář se vyučil se v hotelu Ambassador a hned po škole pracoval v několika vyhlášených pražských restauracích. Deset let byl šefkuchařem v restauraci Le Terroir, působil jako šéfkuchař v Grand Cru. Na jaře 2019 otevřel svou vlastní restauraci U Matěje.

Většina domácích pekařek ji připravuje tak trochu od oka, žmouláním (odtud taky jiný název pro drobenku žmolenka) směsi másla, cukru a mouky v prstech. I drobenku je však možné ozvláštnit – a znovu pomocí horké pánve: „Máslo a cukr v pánvi rozehřejte, přisypte mouku a míchejte, dokud se vše nezačne drolit,“ radí Jan Punčochář, „pak nechte vychladnout, nasypte na koláč a upečte. V každém případě jí nešetřete, bývá na koláči to nejlepší.“



O síle drobenky ostatně svědčí i to, že je – doplněná už jen o ovoce – základem celé samostatné kapitoly dezertů, takzvaných crumblů (kramblů). Ty, stejně jako dobré koláče, umějí zapojit v zásadě jakékoli sezonní ovoce, takže vás nikdy nebudou nudit, čím se od nich naopak odlišují, je zjevné: úplně se obejdou bez těsta. Právě díky téhle kombinaci má crumble tak početné zástupy fanoušků – má se za to, že je to „zdravější“ varianta koláče, která přitom chutná stejně dobře. Zatepla je ještě o něco lepší než zastudena, kopeček vanilkové zmrzliny navrch rozhodně nic nezkazí.

Ale zpět k jablkovému koláči – i když i ten je samozřejmě možné a většinou i vítané trochou zmrzliny, případně sladké smetany nebo tvarohu doplnit (viz foto). „Největší výhodou tohoto typu koláčů je to, že v něm lze obměňovat nejen samotné ovoce, ale i ostatní jeho složky, tedy těsto a drobenku,“ pokračuje Jan Punčochář. Nahrazením pšeničné mouky mandlovou bude koláč nejen o to líp chutnat, ale bude tak i přirozeně bezlepkový, přidáním kokosu do těsta nebo ořechů k jablkům zas získá úplně novou chuť. Zkušenější pekařky a pekaři si poradí i se zapojením tvarohu nebo kyselé smetany do základu – koláč díky nim bude vláčnější a nutričně bohatší – a totéž platí třeba o ovesných vločkách v drobence.

Odrůdová pestrost

Chuť samozřejmě můžete měnit i různými odrůdami jablek – pečením pokaždé změknou, rozvoní se a v kombinaci s máslovým těstem a kořením, typicky skořicí, budou neodolatelné, a přece pokaždé jiné. S jablečnými plátky se navíc dají vytvářet velmi efektní ozdoby – dobrý jablkový koláč vás tak může provázet od podzimu do jara, aniž by zevšedněl.

Jablka, tím spíš zkaramelizovaná, ovšem nemusejí skončit jen v koláči. Stejně dobře jako ve sladké kuchyni se uplatní i v té slané: skvěle si rozumí s kachním nebo vepřovým masem (můžeme je péct společně, případně z jablek připravit jakési čatní a podávat je zvlášť). A i když na ně v hrnci či na pánvi tak trochu zapomenete, nic moc se nestane: vždy se dají povařit na kompot a ta povařená zas rozmixovat třeba na přesnídávku. Jednoduchá řešení zkrátka bývají ta nejlepší. Ostatně, i shora zmíněné sestry Tatinovy prý na svůj, dnes už tradiční, recept přišly díky roztržité nehodě – když pod vrstvu jablek zapomněly dát plát těsta, jednoduše ho položily nahoru.