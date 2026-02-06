Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Probíhaly během něj zabijačky, zábavy i svatby. Na stole nesměly chybět klobásy, škvarky, uzené maso, boží milosti, pálenka nebo sladké koblihy.
Klasickou koblihu zná snad každý Čech. Málokdo si ji však udělá doma. Využijte záminky období masopustu a vykouzlete si tuto vláčnou a křupavou pochoutku. Čerstvá a po domácku dělaná je totiž nesrovnatelně chutnější a voňavější než kupovaná. Dá se upéct i v troubě, ale požadované zlatavosti a křupavosti dosáhnete pouze smažením.
Vyzkoušejte masopustní nadýchanou klasiku z džemem, která vám udělá jemný cukrový obtisk až za ušima. Pokud raději „zobáte“ během klábosení s rodinou či přáteli, připravte si tvarohové koblihové jednohubky. Tento recept jistě potěší každého, kdo má trochu obavy z kynutého těsta. No a kdo už je přesycen českou smaženou klasikou, může vyzkoušet tu americkou. Donuty polité čokoládou zaručeně zachutnají i tomu největšímu pochybovači.
Masopustní koblihy s džemem
- 500 g polohrubé mouky
- 40 g droždí
- 70 g cukru krupice
- 200 ml vlahého mléka
- 2 vaječné žloutky
- 2 lžíce rumu
- špetka soli
- meruňkový nebo rybízový džem
- rostlinný olej na smažení
Nejprve nechte v hrnku vzejít kvásek. Rozdrobte droždí ve vlahém mléce se lžící cukru. Mezi tím smíchejte v míse mouku, zbytek cukru, rum, žloutky a špetku soli. Až se na hrnku s kváskem vytvoří šedavá čepice, opatrně zapracujte jeho obsah do zbytku surovin. Přikryjte utěrkou a nechte na teplém místě asi hodinu kynout.
Z vykynutého těsta vyválejte asi dva centimetry vysoký plát a vykrajujte hrnkem nebo formičkou kolečka. Lžičkou naneste do středu džem a přiklopte ho čistým kolečkem. Kraje pořádně přitiskněte k sobě. Nechte ještě 10 - 15 minut kynout stranou.
Mezitím rozpalte ve vyšším hrnci rostlinný olej. Klaďte do něm koblihy a po chvíli je otočte. Když zezlátnou, vyjměte je a nechte okapat na ubrousku. Vychladlé laskominy posypte vrchovatě cukrem a podávejte.
Tvarohové minikobližky na sádle
- 300 g hladké mouky
- 200 g měkkého tvarohu
- 1 prášek do pečiva
- 60 ml rumu
- 80 g cukru moučka
- 2 vaječné žloutky
- špetka soli
- sádlo a rostlinný tuk na smažení
- cukr moučka na obalování
Tyto křehké a nadýchané minikobližky jsou ideálními sladkými jednohubkami na masopustní i jiný sváteční stůl. Recept ocení také ti, kteří se bojí kynutého těsta. Tentokrát si vystačíte s práškem do pečiva.
Na plotnu postavte hrnec a nechte v něm rozpálit vysokou vrstvu sádla. Pokud ho nemáte doma tolik, smíchejte ho s rostlinným tukem. Namočenou rukou tvarujte malé kuličky a klaďte je do horké tekutiny. Případně je trochu pootočte vařečkou, ale nikam neodcházejte. Velice rychle zezlátnou a můžete je vyndavat. Hotové koblížky nechte trochu okapat na ubrousku a ještě teplé obalujte v moučkovém cukru.
Pokud se řídíte heslem „čím sladší, tím lepší“ nebo chcete kobližky zkrášlit pro slavnostní příležitost, můžete je po obalení ještě ozdobit cukrovou polevou (viz. fotografie). Smícháte cukr moučka s trochou přepuštěného másla a kapkou mléka a podle vkusu můžete přidat i potravinářské barvivo. A chutná poleva je na světě. Kobližky můžete také polít rozpuštěnou čokoládou a posypat cukrovým zdobením.
Donuty s čokoládovou polevou
- 500 g hladké mouky
- 40 g droždí
- 150 ml vlahého mléka
- 80 g cukru krupice
- 3 lžíce přepuštěného másla
- 2 vaječné žloutky
- špetka soli
- rostlinný tuk na smažení
- mléčná, hořká nebo nugátová čokoláda na polevu
- ztužený tuk na polevu
- cukrové zdobení nebo jiný odstín čokolády na ozdobu
Pokud máte klasické koblihy už „v malíku“, zkuste změnu a udělejte si donuty. Tato americká pochoutka je velice podobná české koblize. Nikdy se však neplní. To nejlepší z celé cukrovinky je na vrchu - poleva, která může mít nejrůznější příchutě, barvy a zdobení.
Na donuty nejprve nechte v hrnku vzejít kvásek. Rozdrobte droždí ve vlahém mléce se lžící cukru. Mezitím smíchejte v míse mouku, zbytek cukru, máslo, žloutky a špetku soli. Až se na hrnku s kváskem vytvoří šedavá čepice, opatrně zapracujte jeho obsah do zbytku surovin. Přikryjte utěrkou a nechte na teplém místě asi hodinu kynout.
Z těsta vyválejte asi čtyři centimetry vysokou placku a vykrajujte z ní hrnkem nebo formičkou kolečka. Doprostřed každého udělejte menší kolečko. Vykrájené donuty nehte ještě asi 10 - 15 minut nakynout. Poté je smažte v rozpáleném rostlinném oleji. Z koleček se okamžitě stanou bochánky, které rychle zlátnou. Budete jim muset trochu pomoct a otočit je. Až budou po obou stranách zlatavé (raději tmavší než světlejší), nechte je okapat na ubrousku.
Ve vodní lázni nechte rozpustit nalámanou čokoládu s trochou ztuženého tuku. Když je směs hladká, odstavte ji z plotny a namáčejte v ní jednu stranu donutů. Nakonec je dozdobte cákanci jiného odstínu čokolády, nebo je posypte barevným cukrovým zdobením.