Máta je úžasně osvěžující. Teď ji navíc najdete na každé zahrádce. Tato bylinka vám navíc pomůže při špatném trávení a uleví od bolesti hlavy. V kuchyni z ní vykouzlíte nejen osvěžující nápoje, ale i báječné marinády na maso. Sirup z máty si zase můžete uchovat na zimu, kdy vás při nachlazení postaví na nohy. Tady je pět receptů:
Domácí limonáda s mátou

Budete potřebovat: lístky z 1 stonku máty peprné, 3 lžičky třtinového cukru, 1 - 2 limety nebo citrony (1 kus na plátky), 1,5 litru vody

Postup: Limetu nebo citron vymačkejte do skleněného džbánu, přidejte cukr a natrhané lístky máty. Zalijte vodou a dobře promíchejte. Limonádu nechte vychladit, můžete přidat plátky limety nebo citronu a kostky ledu.

Tip: Místo cukru se dá použít med. Pro zvýraznění chuti trochu čerstvého zázvoru.

Mátový salát

Budete potřebovat: 1 salátovou okurku, bílý jogurt, 1 stroužek česneku, malý svazek čerstvě nasekané máty, půlku červené cibulky, sůl, pepř, šťáva z 1 citronu

Postup: Okurku oloupejte a nakrájejte na kostičky. Lístky máty nasekejte nadrobno a smíchejte s čerstvým jogurtem, přidejte prolisovaný stroužek česneku, sůl, pepř a zakápněte citronovou šťávou. Hotovou omáčkou přelijte okurky. Nechte vychladit Na závěr můžete přidat na drobno pokrájenou červenou cibulku. Salát se skvěle hodí k pečenému masu.

Jahodový sorbet s mátou

Budete potřebovat: 100 g krupicového cukru, svazek čerstvé máty, 500 g čerstvých nebo mražených jahod, šťávu z jednoho citronu

Postup: Cukr smíchejte se 100 mililitry vroucí vody a na mírném plameni ohřívejte tak dlouho, až se úplně rozpustí. Poté přidejte lístky máty, odstraňte z plotny a nechte asi čtvrt hodiny stát, aby sirup nasál vůni máty. Lístky máty pak vyjměte. Jahody rozmixujte, přidejte citronovou šťávu a mátový sirup. Směs přelijte do vhodné nádoby a vložte do mrazáku. Nechte tak hodinu zmrznout, poté můžete podávat.

Mátový sirup

Budete potřebovat: čerstvou mátu (asi 50 dkg), 0,5 litru vody, 1 větší citron bez jadérek na plátky, 0,5 kg cukru

Postup: V hrnci smíchejte vodu s cukrem a uveďte do varu. Až začne směs houstnout, přidejte nasekanou mátu a citron. Krátce povařte, aby se sirup krásně provoněl, poté přiklopte poklicí a za občasného míchání nechte 2 - 3 hodiny odstát. Poté směs přeceďte přes plátno a opět zahřejte téměř k bodu varu. Ještě horký sirup naplňte do sklenic, dobře uzavřete a nechte vychladnout. Skladujte v chladu.

Marináda na jehněčí maso

(můžete použít i na kuřecí)

Budete potřebovat: malý svazek máty peprné, 4 stroužky česneku, 1 lžíce kremžské hořčice, 3 lžíce olivového oleje, citron, sůl, pepř

Postup: Prolisovaný česnek smíchejte s hořčicí, olejem, šťávou z citronu a nasekanou mátou. Do směsi naložte maso se zářezy (nejlépe jehněčí, ale může být i kuřecí) a nechte přes noc marinovat. Poté pečte v troubě.

