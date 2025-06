Meruňkové chutney

Budete potřebovat: 1 kg meruněk pokrájených na kousky, 1 velkou cibuli, 3 stroužky česneku, 100 ml balzamikového octa, 100 ml jablečného octa, 150 g cukru krupice, 1 lžička soli, 1 lžička zázvoru, 1 lžička kari, 2 lžíce oleje

Postup: Na rozpáleném oleji orestujte cibuli, česnek. Vsypte na kousky pokrájené meruňky a po chvíli přidejte i ostatní ingredience. Míchejte do té doby, než se meruňky rozvaří. Hotovou hmotu lijeme do sterilizovaných skleniček. Chutney se skvěle hodí ke grilovanému masu.

Jednoduchý meruňkový koláč

Budete potřebovat: 0,5 kg meruněk, 200 g listového těsta, 150 g zakysané smetany, 1 vanilkový cukr, 1 vejce, 1 lžíce hladké mouky

Postup: Listové těsto rozválejte na tenký plát a vyložte jím kulatou koláčovou formu. Vál si předem poprašte moukou, aby se těsto nepřichytávalo. Smíchejte zakysanou smetanu s vanilkovým cukrem, vejcem a hladkou moukou a nalijte do koláčové formy na listové těsto. Meruňky rozpulte, vypeckujte a rozložte na koláč. Pečte v předem vyhřáté troubě cca 30 minut.

Meruňkový sorbet

Budete potřebovat: 800 g zralých meruněk, 100 ml čerstvé pomerančové šťávy, 100 g cukru (může být i méně, záleží, jak sladkou máte pomerančovou šťávu), citrónovou šťávu, špetku soli, lístky máty nebo meduňky na ozdobení

Postup: Meruňky omyjte a vypeckujte. Nakrájejte je na malé kousky a nechte zmrznout. Zmrzlé ovoce rozmixujte s pomerančovým džusem, podle chuti oslaďte a přidejte špetku soli. Zakápněte citrónem. Hotový sorbet podávejte ozdobený lístky čerstvé máty nebo meduňky.

Oblíbený recept fotbalového trenéra Miroslava Beránka Meruňkové knedlíky čtyři porce: 500 g měkkého tvarohu, 200 g polohrubé mouky, 2 vejce, 12 meruněk, 12 kostek cukru, 70 g másla, 1 lžíce práškového cukru, 1 lžíce mleté skořice, sůl Postup: Tvaroh, mouku a vejce smíchejte, mírně osolte a pak z hmoty vypracujte těsto, které necháte asi 20 minut odpočinout. Meruňky omyjte, osušte a vypeckujte. Místo pecek vložte do každé meruňky kostku cukru. Odleželé těsto vyválejte na placku silnou asi 2 cm. Potom z placky vykrajujte kolečka o průměru asi 10 cm. Na každé kolečko položte meruňku vyplněnou cukrem, zabalte ji do těsta a vytvořte kulaté knedlíky s meruňkovou nádivkou. Do hrnce s vodou těsně pod bodem varu vkládejte knedlíky jeden po druhém a nechte je tam asi 10–12 minut. Voda se nesmí vařit. Máslo rozpusťte tak, aby bylo tekuté. Hotové knedlíky nechte okapat v sítu a potom servírujte tak, že každou porci polijete rozpuštěným máslem, posypete práškovým cukrem a mletou skořicí. Můžete přidat i strouhanku osmaženou na másle nebo trošku zakysané smetany. Meruňkové knedlíky Připravil Vladimír Poštulka

Nakládané chilli meruňky

Budete potřebovat: 1 kg meruněk, 8 sušených chilli papriček, 15 kuliček nového koření, 150 g cukru krupice

Postup: Do sterilizovaných skleniček naskládejte vypeckované meruňky, přidejte dvě sušené chilli papričky a tři až čtyři kuličky nového koření. Svařte půl litru vody s cukrem a ještě teplým nálevem meruňky zalijte. Zavíčkujte a zavařujte 20 minut při 80 °C.

Domácí meruňková zmrzlina

Budete potřebovat: 250 g měkkých meruněk, 250 g bílého jogurtu, 0,5 l mléka, 0,5 l sladké smetany, 300 g cukru

Postup: Meruňky očistěte, vypeckujte a rozmačkejte (pokud nejsou dostatečně měkké, použijte mixér). Do hlubší nádoby nalijte mléko, přidejte cukr, sladkou smetanu a dřeň z meruněk. Poté vmíchejte bílý jogurt. Směs zahřívejte na mírném plameni a míchejte. Nesmí se však vařit. Odstavte z plotny a nechte vychladnout. Naplňte do vhodných nádob a dejte do mrazáku - občas ji promíchejte.