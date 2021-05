Jak na dokonalou bábovku. Zkuste trik s utěrkou a tento recept

Jak na to? TŘENÁ BÁBOVKA 300 g polohrubé mouky

300 g krupicového cukru



150 g změklého másla



150 ml mléka



4–5 vajec (podle velikosti, žloutky a bílky zvlášť)



1 lžička strouhané citronové kůry



1 balíček vanilkového cukru (popř. lžička vanilkového extraktu)



špetka soli



trocha kakaa (nemusí být)



máslo a mouka na vymazání a vysypání formy

Postup: Formu na bábovku vymažeme máslem a vysypeme moukou, troubu rozehřejeme na 160 °C. Ve větší míse třeme změklé máslo s cukrem do pěny (pokud používáme kuchyňský robot, použijeme plochý nástavec ve tvaru trojúhelníku), poté do těsta postupně zapracujeme žloutky. V další míse ušleháme dotuha bílky spolu se špetkou soli, mouku prosejeme. Poté spojíme máslový základ s moukou a mlékem, přidáme strouhanou kůru a promícháme. Nakonec do těsta opatrně vmícháme ušlehaný sníh. Pokud chceme bábovku mramorovanou, vlijeme větší část připraveného těsta do formy, ve zbytku rozmícháme proseté kakao (asi tři lžíce) a přidáme ke zbytku těsta. Pečeme pozvolna asi 50 minut. Propečení těsta můžeme zkontrolovat pomocí špejle (viz foto). TVAROHOVÁ BÁBOVKA 250 g polohrubé mouky

250 g práškového cukru



250 tuku (másla, příp. hery)



250 g tvarohu



3 vejce (bílky a žloutky zvlášť)

1/2 balíčku prášku do pečiva

Postup: Žloutky utřeme s cukrem, tukem a tvarohem a poté do těsta po částech zapracujeme sníh a mouku smíchanou s práškem do pečiva. Pečeme v mírně vyhřáté troubě dozlatova (asi 45 minut). Šlehačková bábovka: Místo tuku a tvarohu přidáme do těsta na tvarohovou bábovku jednu šlehačku (250 ml), další postup je stejný. OŘECHOVÁ BÁBOVKA 5 vajec

250 g cukru krupice



150 ml oleje



150 ml horké vody s rumem (podle chuti, cca v poměru 2:1)

100 g mletých ořechů (vlašských)

170 g polohrubé mouky



/2 balíčku prášku do pečiva

Postup: Celá vejce ušleháme s cukrem do pěny a postupně k nim přidáme olej, horkou vodu s rumem, ořechy a prosetou mouku smíchanou s práškem do pečiva. Pečeme v mírně vyhřáté troubě dozlatova. SRNČÍ HŘBET 80 g tuku

150 g práškového cukru



2 lžíce kakaa



2 vejce (bílky a žloutky zvlášť)

125 ml mléka



180 g hladké mouky



1/2 balíčku prášku do pečiva

Postup: Tuk, žloutky a cukr utřeme do pěny. Přidáme mléko a postupně i mouku smíchanou s práškem do pečiva a sníh z bílků a opatrně spojíme. Formu na srnčí hřbet vymažeme máslem a vysypeme moukou. Do části těsta můžeme vmíchat kakao a při plnění formy střídat světlé těsto s tmavým tak, aby se vytvořil mramorový efekt. Pečeme nejprve zvolna v nepředehřáté troubě, po chvíli teplotu zvýšíme a dopečeme (celkem asi 30 minut). Hotový moučník vyklopíme z formy na mřížku a po vychladnutí pocukrujeme. Můžeme doplnit ušlehanou smetanou, případně potřít zavařeninou a polít čokoládou.