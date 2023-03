Tatarák z mrkve. Vegetariánská pochoutka podle šéfkuchaře Pavla Drdela

TATARÁK Z PEČENÉ MRKVE Ingredience ■ 1,5 kg mrkve ■ 150 g měkkého tvarohu ■ 0,15 l řepkového oleje ■ sůl ■ drcený kmín ■ čerstvé oregano ■ 1 lžička kaparů (plus na ozdobu) ■ 1 lžička dijonské hořčice ■ 1 malá oloupaná cibulka ■ nakládané hořčičné semínko ■ libovolné bylinky 1. Oloupanou mrkev podélně rozpůlíme, v míse promícháme s asi polovinou celkového množství oleje, kmínem a solí. Rozložíme na plech a pečeme v předehřáté troubě (při 150 ˚C) zhruba 30 minut. Kontrolujeme, aby mrkev příliš nezměkla. Až bude upečená, dáme ji vychladnout a nakrájíme na velmi drobné kostičky. 2. Lístky oregana umixujeme spolu se zbytkem oleje do pasty. Osolíme, opepříme a umícháme s tvarohem dohladka. Část takto ochuceného tvarohu přendáme do zdobicího sáčku, zbytek promícháme s kostičkami mrkve, nadrobno nakrájenou cibulkou, hořčicí a posekanými kapary, popř. ještě dochutíme solí a pepřem. 3. Servírujeme ve tvaru nočku, ozdobené tvarohem ze zdobicího sáčku, kapary, popř. hořčičným semínkem a listy čerstvých bylinek.