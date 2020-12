Myslím, že toho všichni mají plné zuby. Hosté se do restaurací těšili, shodují se restauratéři

Restaurace se minulý týden po dlouhé době zase otevřely, chvíli nato se ale museli jejich majitelé vyrovnat s tím, že otevřeno mohou mít pouze do 20 hodin. Jak se do restaurací těšili hosté a co si pro ně šéfkuchaři připravili za speciality?

1) Minulý týden konečně mohly restaurace otevřít. Jak řešíte omezení (počet lidí, větší skupiny, atd)? 2) Těšili se hosté? Chodí podle vás hodně lidí?

3) Připravili jste nějaké speciální akce? Budete mít otevřeno přes Vánoce? Štěpán Návrat šéfkuchař a majitel Café Buddha, Benjamin a PRU58 1) Opravdu? Osobně jsem se vyhnul všem hospodám hned z několika důvodů. Radši jsem zůstal doma s rodinou a užíval si pohodu, než koukal na opilce, ale ve středu se chystám na degustaci do Salabky. V naší restauraci řešíme vše stejně jako obvykle, pro zákazníky je připravená dezinfekce, rukavice i roušky u obsluhy. Vše se snažíme každý den dezinfikovat a dbát na hygienu. Provoz restaurace je ztrátový, tak se těšíme na dobu pocovidové. Štěpán Návrat 2) Nesmírně, mnoho z nich i volalo, že by rádo přišlo i přes restrikce. Spadl nám kámen ze srdce, když jsme viděli staré dobré tváře. Úžasný pocit. I v době okénka si další zase brali degustační menu k sobě domů a tisíce z vás si objednávaly pravidelně přes damejidlo.cz. Přes obědy tak polovina obvyklého počtu, což nás šokovalo, večer je to dobrý.

3) Po delší odmlce si myslím, že stačilo oprášit nabídku, protože to jsou ty věci, které fungují nejlépe. Již brzy něco nového vymyslíme. Přes Vánoce budeme mít otevřeno, každý z nás potřebuje více směn a tento rok strávíme v práci - tedy třetina z nás, zbytek si užívá zaslouženého volna a pročistí si myšlenky. Lukáš Nevyjel šéfkuchař a majitel Nota Bene 1) Neřešíme, necháváme tomu volný průběh. Lukáš Nevyjel 2) Ti, kterým jsme chyběli, určitě ano. Ale obecně si myslím, že když máte něco jako součást života, tím myslím oběd nebo večeři v restauraci, a někdo vám to zakáže, tak se vám přirozeně stýská a těšíte se. Samozřejmě to má výkyvy. Neumím odpovědět jednoznačně, jsme zvyklí na větší nápor.

3) Přes Vánoce budeme doma jako každý rok. Jan Hawelka majitel Lagarta

1) Ano, už jsme se nemohli dočkat. Myslím, že omezení jsou jasně daná. Jsem rád, že většina lidí je respektuje. Hosté jsou milionoví. Jan Hawelka 2) Ano určitě, nicméně jsme s nimi byli neustále ve spojení. Ale z jejich množství i z produktů, které si objednávají jde vidět, že se těšili na „svou chvilku u kávy“ a to bez rozdílu muži, ženy. Samozřejmě pokud přihlédneme k faktu, že je možnost obsadit pouze 50 % kapacity, pak ano - chodí hodně lidí, je velký přetlak.

3) Ano. I přes lockdown jsme spustili náš nový věrnostní program a ten nyní i propagujeme. Jsem rád, že je o něj velký zájem. Navíc pro všechny, co se k nám nevejdou, a tak na ně zbude pouze možnost s sebou - nabízíme slevu 25 % z ceny produktů. Tento rok budeme mít otevřeno i 24. prosince a zároveň i 26. prosince. Samozřejmě pokud to situace a vládní omezení dovolí. Jiří Gajdošík majitel Asten Hotels 1) Snažíme se být přísní a nařízení vlády skutečně dodržovat. Je nutné hosty usměrňovat. Tak trochu suplujeme v některých případech rodiče nebo policii. Na každého platí něco jiného. Jiří Gajdošík 2) Těšili. Bylo to vidět na jejich chuti konzumovat dobré jídlo a kvalitní pití. Byl to určitě víkend více o kvalitní gastronomii, než o potřebě jídla. Tu už se lidé naučili řešit doma. A lidí chodí opravdu více. A protože máme omezenou kapacitu, tak jsme najeli na dvě večerní servírovací vlny – jedna od 18.00 a druhá od 20.00. Funguje to pro všechny velmi dobře. Pro hosty i pro nás.

3) Rozjeli jsme naše nové zimní menu, jiné akce jsme nepřipravovali. Tak to záleží, co na nás během příštích dnů a týdnů vyštěkne „pejsek“. Trochu se bojím, že bude hodně hlučný, uvidíme. Michal Chour ředitel hotelu Alcron 1) My jsme měli restauraci La Rotonde a BeBop bar otevřené pro hotelové hosty celou dobu. Má to samozřejmě vliv na celkovou kapacitu především u našich brunchů. Řídíme se nařízením vlády. Michal Chour 2) Hosté se těšili moc. Myslím, že my všichni toho máme plné zuby. Každému již chybí sociální kontakt. Hosté oceňují změnu prostředí a fakt, že se o ně někdo postará a nabídne jim skvělé jídlo a servis. Hned po rozvolnění jsme vyprodali limitované kapacity na naše brunche. Zaznamenali jsme zvýšenou poptávku po obědovém menu. Na BeBop baru jsme zaznamenali poptávku po večeřích.

3) Dalo by se říci, ze procházíme celkově speciálním obdobím. Od 8. prosince k nám nastoupil Lukáš Hlaváček, a doplnil tím skvělou řadu šéfkuchařů v novodobé historii Alcronu (Paulus, Štift, Pohlreich). Lukáš k nám přišel s opravdu unikátními, několikaletými zahraničními zkušenostmi. Měli jsme již možnost testovat Lukášovi kreace a myslím, že hosté se mají opravdu na co těšit. Na 24. prosince plánujeme bufetovou večeři na základě našich klasických brunchů a ala carte nabídku na BeBo baru.