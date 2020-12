Na sladko i na slano. Jak na šneky s pudinkovou a brynzovou náplní?

Máte chuť na něco sladkého, ale po cukroví příliš neprahnete? Šneky si můžete připravit na sladko, ale i na slano. Nechte se inspirovat.

Šneci s pudinkovou náplní

Na těsto:

130 ml polotučného mléka (teplého)

90 g třtinového cukru

20 g čerstvého droždí

150 g celozrnné špaldové mouky hladké

100 g bílé špaldové mouky hladké (+ 20 g na posypání válu či kuchyňské linky)

1 vejce (pokojové teploty)

40 g másla (pokojové teploty)



Na náplň:

500 ml polotučného mléka

20 g třtinového cukru

1 balení vanilkového pudinkového prášku (40 g)

60 g rozinek

Nejprve si připravte těsto. Do hrníčku nalijte 130 ml teplého mléka, přidejte 2 lžičky z připravených 90 g třtinového cukru a následně do hrníčku rozdrobte droždí. Nyní zakryjte hrníček utěrkou a dejte ho alespoň na 10 minut na teplé místo, aby stačil vzejít kvásek. Mezitím si připravte kuchyňský robot s hnětacím hákem a do zadělávací nádoby prosejte 150 g celozrnné a 100 g bílé špaldové mouky. Až v hrníčku vzejde kvásek, nalijte ho do nádoby s moukou, přidejte vejce, máslo a zbylých cca 82 g třtinového cukru a vše nechte hníst zhruba 15–20 minut, dokud se těsto nepřilepí na hák. Poté nádobu zakryjte potravinářskou fólií a těsto nechte kynout na teplém místě alespoň 3 hodiny.

Chvíli před koncem kynutí si připravte pudinkovou náplň. Z 500 ml mléka odlijte cca ²⁄₃ do menšího hrnce, přidejte 20 g třtinového cukru a směs přiveďte k varu; mezitím si ve zbylé ¹⁄₃ mléka důkladně rozmíchejte pudinkový prášek tak, aby ve výsledné směsi nezůstávaly hrudky. Až mléko v hrnci začne vřít, ztlumte plamen na mírný stupeň, za stálého míchání do hrnce postupně nalijte všechnu pudinkovou směs a následně nechte celý obsah hrnce 2 minuty vařit. Poté hrnec odstavte a do hotového teplého pudinku vmíchejte rozinky. Nyní si dejte předehřívat troubu na 190 °C a vyložte si pečicím papírem větší plech (nebo si připravte zapékací nádobu o rozměrech 20 cm × 30 cm, případně 25 cm × 25 cm).

Poté si pomoučete vál (nebo kuchyňskou linku) 20 g bílé špaldové mouky, na pomoučenou plochu vyklopte vykynuté těsto a válečkem ho vyválejte na 4–5 mm silný obdélníkový plát. Tento plát potřete připravenou pudinkovou náplní a následně ho zarolujte od jedné delší strany směrem k protější delší straně. Výslednou roládu nakrájejte na 20 plátků (nejlépe to jde režnou nití nebo drátkem) a jednotlivé plátky skládejte na vyložený plech nebo do připravené zapékací nádoby. Plech nebo nádobu pak přemístěte do předehřáté trouby a pečte 15–20 minut při 180–190 °C dozlatova.

TIP: Hotové šneky podávejte s mléčnou polevou – tu jsme připravili svařením cca 250 ml polotučného mléka s 2 lžícemi erythritolu (postačí 7–8 minut vaření na středním plameni).

Šneci s brynzovou náplní

Na těsto:

130 ml polotučného mléka (teplého)

2 lžičky třtinového cukru

20 g čerstvého droždí

150 g celozrnné špaldové mouky hladké

100 g bílé špaldové mouky hladké (+ 20 g na posypání válu či kuchyňské linky)

1 vejce (pokojové teploty)

40 g másla (pokojové teploty)

sůl

Na náplň:

80 g brynzy

100 ml zakysané smetany (12 % tuku)

1 lžička uzené papriky

20 g jarní cibulky (nasekané najemno)

Nejprve si připravte těsto. Do hrníčku nalijte teplé mléko, přidejte třtinový cukr a poté do hrníčku rozdrobte droždí. Následně hrníček zakryjte utěrkou a nechte alespoň 10 minut odležet na teplém místě, aby stačil vzejít kvásek.

Mezitím si připravte kuchyňský robot s hnětacím hákem a do zadělávací nádoby prosejte 150 g celozrnné a 100 g bílé špaldové mouky. Až v hrníčku vzejde kvásek, nalijte ho do nádoby k mouce, přidejte vejce, máslo a sůl, zapněte robot a směs nechte hníst cca 15–20 minut, dokud se nezačne lepit na hák. Poté nádobu zakryjte potravinářskou fólií a těsto nechte kynout na teplém místě alespoň 3 hodiny. Mezitím si připravte brynzovou náplň: v míse si pomocí ručního šlehače společně vyšlehejte brynzu, zakysanou smetanu a uzenou papriku, do výsledné směsi vmíchejte nasekanou jarní cibulku a mísu uložte do lednice.

Až vykyne těsto v nádobě, dejte si předehřívat troubu na 190 °C, vyložte si pečicím papírem plech a pomoučete si vál (nebo kuchyňskou linku) 20 g bílé špaldové mouky. Na pomoučenou plochu vyklopte těsto a válečkem ho rozválejte na obdélníkový plát silný cca 4–5 mm. Na tento plát rovnoměrně rozetřete připravenou brynzovou náplň a poté plát zarolujte od jedné delší strany směrem k protější delší straně. Výslednou roládu nakrájejte na 20 plátků (nejlépe to jde pomocí režné nitě nebo drátku) a jednotlivé plátky postupně naskládejte na vyložený plech. Poté plech přemístěte do předehřáté trouby a pečte 15–20 minut při 180–190 °C dozlatova.

Recept pochází z kuchařky Jak jíme zdravě v zimě.