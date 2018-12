Na Vysočině nestíhají vyrábět perníčky. Poslední objednávky přijali v srpnu

SNĚŽNÉ (Žďársko) Objednávky na cukroví musela Taťána Nečasová z obce Sněžné na Žďársku přestat přijímat už v srpnu. Kapacita její výrobny se třemi pracovníky, z nichž jen dva se přímo věnují pečení, poptávce nedostačuje. Soustředí se totiž především na pečení medových perníčků, které se před několika lety staly regionálním produktem Vysočiny.

Měsíčně expedují několik tisíc kusů, které končí především v obchodech se zdravou výživou. „Před Vánocemi se výroba zvyšuje, ale zákazníci si na perníčky tak zvykli, že se vyrábí celoročně,“ uvedla Nečasová.

Cukroví před letošními vánočními svátky její firma Dobrůtky z Vysočiny napeče asi 300 kilogramů za 400 korun bez DPH za kilogram. V příštích letech chce kvůli rostoucímu zájmu o perníčky pečení vánočního cukroví omezit. „Nepoužíváme žádné náhražky, žádné cukrářské tuky, pečeme jen z másla a do cukroví dáváme to, co tam patří. Zákazníci to velmi kvitují, ale musíme je odmítat, kapacita nám nestačí,“ řekla Nečasová.

Receptura je výrobní tajemství

„Perníčky jsou pro naši výrobu stěžejní. Jsou jiné v tom, že mají vysoké procento medu, jsou bezvaječné a mají jinou chuť než klasické perníčky, což nám potvrzují ve všech obchodech. Receptura je ale naše výrobní tajemství,“ uvedla. Základem je podle ní kvalitní med od českých včelařů, který prověřují laboratorními rozbory. Ke zdobení používají holandský marcipán. „Nejdeme cestou fondánů, ale kvalitního marcipánu. A pokud pečeme žitné perníčky, používáme bio žitnou mouku,“ řekla. Vyhovět se snaží i lidem, kteří odmítají palmový tuk. „Rostlinný tuk do perníčků patří, ale máme i recept, ve kterém používáme rýžový olej, i to je velmi kvitováno, lidé si všímají toho, že jim vycházíme vstříc. Suroviny jsou ale samozřejmě dražší,“ poznamenala. Vánoční dodávky jsou podle ní v tradičních tvarech. Populární jsou čerti a Mikuláši, zvonečky nebo sněhuláci.

Dobrůtky z Vysočiny měly v minulosti zaměstnanců víc. V současné době je ale podle Nečasové náročné na trhu práce najít dobrou pracovní sílu. „Byl by pro nás prostor i odbyt. Například Billa nám nabízela, abychom dodávali do jejich farmářských koutků. Odmítli jsme kvůli nedostatku zaměstnanců i kvůli tomu, že nechceme hnát kvantitu nad kvalitu,“ dodala Nečasová.

Medové perníčky získaly značku Vysočina - regionální produkt v roce 2014. Značka je udělována od roku 2007.