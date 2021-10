Načechraný řízek. Vedle vídeňského patří ten savojský k nejoblíbenějším. Jak na něj, poradí Jan Punčochář

Bylo by škoda, kdyby tak dobrá věc jako řízek byla jen jedna, říká Jan Punčochář na adresu jednoho z našich nejoblíbenějších jídel vůbec. Savojský řízek navíc s vídeňskou klasikou mnohé spojuje: především zdánlivě obyčejná kombinace mouky, vajíčka a strouhanky, v nichž se plátky masa postupně obalují. Dnešní variace však – na rozdíl od vídeňského řízku – strouhankou nekončí: z trojobalu znovu putuje do rozšlehaného vejce a teprve potom se pomalu smaží.



Jan Punčochář Jan Punčochář se vyučil se v hotelu Ambassador a hned po škole pracoval v několika vyhlášených pražských restauracích. Deset let byl šefkuchařem v restauraci Le Terroir, působil jako šéfkuchař v Grand Cru. Na jaře 2019 otevřel svou vlastní restauraci U Matěje.

Řádná porce vajíčka (díky vrstvě strouhanky jí maso pojme opravdu hodně) řízek načechrá jako obláček – a v mnohém promění taky jeho chuť. „Na pohled i v chuti může savojský řízek trochu připomínat vaječnou smaženku,“ popisuje Jan Punčochář, „,trojobal‘ má v jeho případě blíž spíš k jakémusi těstíčku, takže je po usmažení křehoučký, nadýchaný a více měkký než křupavý.“



Čím se savojský řízek od vídeňského naopak liší, je použité maso: zatímco recept na klasický vídeňský, případně milánský řízek předepisuje telecí, jeho savojská obdoba je mnohem chutnější z masa vepřového, nejlépe z panenky. „Plátky navíc nemusejí být tak tence naklepané jako v případě řízku vídeňského – panenku dokonce není potřeba klepat vůbec a přitom bude po usmažení měkká a šťavnatá.“

Komu by těch pár změn oproti „klasickému“ řízku bylo stále málo a chtěl by si i samotný savojský řízek trochu ozvláštnit, může k rozšlehaným vejcím přilít kapku červeného vína – nejlépe právě z Francie anebo Itálie (někdejší Savojsko je v současnosti rozdělené mezi Francii a Itálii, malá část je součástí Švýcarska). „Chuť řízku to překvapivě výrazně promění, a to i když vína přidáte k vajíčkům opravdu jen kapku,“ pokračuje Jan Punčochář. Druhou možností je plátky masa před obalováním potřít slabou vrstvou hořčice či česneku, nechat pár hodin v chladu marinovat a teprve poté obalit, jak ukládá recept.

Kousek citronu

Pro smažení ovšem platí stejná pravidla jako pro řízek vídeňský: aby plátky masa nebyly plné tuku, připravujte je ve vyšší vrstvě vždy čerstvého oleje. Nezapomeňte je včas otočit a vyjmout – z druhé strany už se nebudou péct tak dlouho. Před koncem smažení můžete olej slít a do pánve vložit malý kousek másla – řízkům dodá jemně oříškovou chuť. Přebytečný tuk nechte vsáknout, například do utěrky, a při podávání nezapomeňte na kousek citronu.

Jako příloha bude savojskému řízku slušet cokoli co většině jeho příbuzných, tedy zejména libovolně upravené brambory – od hranolků po kaši.

Svátečnější rozměr získá s bramborovým salátem – třeba z pečených brambor a rozmarýnu. „Ke smaženým jídlům se hodí hlavně lehčí verze bramborových salátů, jako je salát vídeňský,“ myslí si Jan Punčochář. Vídeňský bramborový salát, někdy zvaný taky rakouský, si početné zástupy fanoušků získal právě tím, co jej odlišuje od toho „našeho“: úplně se obejde bez majonézy, namísto ní plátky či jinak upravené kousky brambor spojuje lehká zálivka z jablečného octa, oleje a vývaru, obvykle hovězího.

Nejbohatší v chuti je, je-li připravovaný z brambor vařených (případně pečených) ve slupce, které se ještě horké zalévají o nic míň horkou sladkokyselou zálivkou – jen tak hlízy zálivku optimálně nasáknou, a ještě uvolní dostatek škrobu, aby na nich zálivka vytvořila kýženou krémovou omáčku. Teď na prahu podzimu, kdy jsou brambory nejlepší, je navíc do salátu nemusíte ani loupat.

K dochucení se hodí trocha jemně nasekaných sladkokyselých okurek, jarní cibulka, drcený česnek nebo už zmíněný rozmarýn. Pokud větvičky před přidáním do salátu krátce osmažíte, budou nejen o to voňavější, ale jídlu kromě další zajímavé chuti dodají taky příjemnou křupavost.