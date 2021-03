(Ne)obyčejná sekaná. Srnčí se šípkovou omáčkou podle Jana Punčocháře

Ingredience

Sekaná:

■ 1 kg srnčí kýty (plece)

■ 0,5 kg vepřové plece

■ 100 g slaniny

■ vepřová bránice

■ cibule, česnek

■ zelený pepř

■ mleté nové koření, mletý jalovec

■ rozmarýn, tymián

■ sůl, pepř

Omáčka

■ 1 l vývaru (nejlépe zvěřinového)

■ 3 šalotky

■ třtinový cukr

■ 0,4 l červeného vína

■ šípková zavařenina

■ citron

■ rozmarýn, bobkový list

■ máslo

1. Sekaná: Vepřovou bránici namočíme do vlažné vody, aby později nepraskala. Srnčí i vepřové maso očistíme (ořez použijeme na omáčku), nakrájíme na menší kousky, aby se snáz vkládalo do mlýnku, umeleme a necháme asi 30 minut odstát v lednici. Mezitím si nakrájíme na kostičky slaninu a společně s cibulí nakrájenou najemno ji orestujeme na pánvi dozlatova. Necháme zchladnout, pak přidáme k mletému masu a dochutíme – zeleným pepřem, utřeným česnekem, rozmarýnem, tymiánem, zbytkem koření a solí. Směs vložíme do kuchyňského robotu a pomocí nádstavce typu hák důkladně promícháme, případně dochutíme. Pak z ní vytvoříme bochánky sekané (nejlépe 2 až 3, ale klidně i menší), zabalíme je do bránice a utáhneme. Pečeme na plechu, lehce podlité vodou, při 175 °C asi 40 minut.

2. Omáčka: Šalotku nakrájíme na kostičky a orestujeme v hrnci dozlatova. Zasypeme trochou cukru, necháme zkaramelizovat, přilijeme víno a necháme odvařit. Přidáme bobkový list, rozmarýn a zalijeme vývarem a varem zredukujeme asi na třetinu. Přidáme šípkový džem, dochutíme solí a citronem a zjemníme trochou studeného másla.

3. Podáváme třeba s karlovarským knedlíkem.