Někdo rád vdolky. Jak na ty nejlepší smažené poradí Jan Punčochář

Stejně jako jakékoli jiné vaření má i to pracující s kynutým těstem svá jasná pravidla. Tím vůbec nejdůležitějším je teplo: veškeré použité ingredience by měly mít pokojovou, navzájem co nejpodobnější teplotu. Máslo do těsta, stejně jako vajíčka, proto nezapomeňte včas vyndat z lednice a ani mouka by do těsta neměla přijít rovnou z chladné špajzky nebo komory. „Mouku je dokonce možné, je-li opravdu studená, na chvíli zahřát v troubě – těsto se potom bude úplně jinak chovat,“ radí Jan Punčochář.