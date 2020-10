Nemůžeme čekat s rukama v klíně, ale jít štěstí naproti, říká šéfkuchař Vávra

Praha Nařízení vlády se přizpůsobil rychle, a zařídil si i vlastní rozvoz jídla. Na situaci se dívá realisticky a snaží se restauraci Hliněná bašta udržet alespoň v nějakém provozu.

Lidovky.cz: Jak se vyrovnáváte se současným nařízením vlády?

Současné nařízení vlády nás sice překvapilo svou rychlostí, ale tak trochu jsme to očekávali. Zvýhodněnou polední corononabídku jsem znovu spustili již před dvěma týdny, a to i vzhledem k vývoji situace v celé Evropě. Oproti jaru jsme přidali i vlastní rozvoz.

Lidovky.cz: Jak moc vnímáte pandemii pro lidi jako hrozbu?

Nemá smysl, abych se k pandemii jako laik vyjadřoval. Rádoby všeználků a reptalů máme v televizi i periodikách až dost. Někteří z nás si pletou demokracii s anarchií. Nařízení odborníků ctím a musím se s tím nějak poprat.

Lidovky.cz: Vláda přišla s tím, že podnikatelům pomůže. Věříte, že to dobře dopadne?

Na jaře jsem tomu po pravdě moc nevěřil. Bylo to zmatečné a složité vyřizování, což velmi často vedlo k neúspěchu. Nyní již má vláda větší zkušenosti a pevně věřím, že nám pomůže. Už jen proto, aby měl další léta kdo platit daně.

Lidovky.cz: Jak si v současnosti uchováváte nadhled a pozitivní myšlení?

Na rozdíl od jara jsem na nynější situaci lépe připraven a navíc mi pomáhá moje povaha veselého chlapíka. K tomu bezva parta kolegů v práci, podpora rodiny. Jak říkám v osmatřicátém bylo hůř, vždycky může být hůř. Hlavně si z toho nesednout na zadek a něco dělat pro zlepšení situace. To má smysl.

Lidovky.cz: Jak jste na tom vy a jak od začátku března fungujete?

První vlna z března nás zastihla bez zkušeností a nepřipravené. Nikdo v podstatě nevěděl, co se bude dít a jaké to bude mít následky. Byla to doba tak nejistá, že se lidi nejen báli o práci, ale i o život. Proto ta doba pro nás byla horší než nynější druhá vlna. Snažili jsme se, jak se dalo. Prodávali jsme přes okénko, přes Rohlík chlazené pokrmy a díky naší poloze jsme si otevřeli venkovní cyklostánek. Kombinace těchto tří prodejů nás držela nad vodou až do otevření restaurací. Od konce června se byznys až na několik zrušených svateb vrátil, dá se říct, do normálu. Bohužel jen do půlky září. To je opravdu krátká sezona.

Lidovky.cz: Druhou vlnu sice odborníci očekávali, ale přišla velmi brzy. Byl jste na ni připravený?

Odborníci říkali na podzim a přišlo to minimálně o měsíc dřív. Opět nám to v září zrušilo všechny svatby. Že to přijde takhle brzy jsem opravdu nečekal. Ale jsem připravenější a zkušenější než na jaře.

Lidovky.cz: Co máte teď v plánu? Zase jídlo rozvážet?

Už minulý týden jsem opět připravoval traumaplán na přežití bašty přes zimu. Naštěstí je v okolí dost firem, kde jsem byl nabízet náš nový koncept rozvozu balených pokrmů. Doufejme, že nás to i se stánkem přes zimu udrží na nohou. Ono nejde o to něco vydělat, ale vydělat aspoň na provoz a výplaty zaměstnanců, abychom si je udrželi. Na výběr toho moc není, pokud chci zůstat v oboru.

Lidovky.cz: Musel jste si brát půjčku, abyste restauraci nemusel zavřít?

To je na tom to nejhorší, že se nedá plánovat. V podstatě odborníci ani vláda nevědí, co bude za měsíc. Psychicky jsem celkem silný jedinec, ale i už mne to nahlodává a nebývám taková veselá kopa každý den. Chmurná doba přináší chmurné tváře.

Na odpočinek přes léto čas nebyl. Vaření pokrmu s sebou i pro Rohlík bylo s balením, etiketováním a rozvozem časově náročné. Navíc stánek jsme si stavěli s pomocí jednoho kamaráda. Manželka se mě jednou zeptala: „Máte zavřeno a ty chodíš z práce ještě později v noci?“ Kdo nezná podrobnosti, tak nepochopí. Tohle léto mi profrčelo mezi prsty. Pozitivní je pouze to, že už máme nějaké zkušenosti.

Lidovky.cz: Současná doba je také zkouškou psychiky, jakékoliv plánování je zbytečné a člověk jen čeká, co se bude dít. Jak se vyrovnáváte s tímto? Přemýšlel jste i tom, že byste úplně změnil práci a šel dělat něco jiného?

To víte, že mě to v zoufalých dobách i napadlo. Mnoho kamarádů a známých opravdu jarem změnili profesi. Další utíkají do státní správy, kde hledají jistotu. Říkal jsem si, bože, kam až tohle půjde.

Lidovky.cz: Podle vás - které restaurace mají šanci přežít?

Podle mého názoru ty, kde majitel nebude čekat s rukama v klíně na to, jak to dopadne. Je třeba vyjednat úlevy z nájmů, odložení splátek a dalších povinnostních plateb. Dále je opravdu potřeba na záchraně makat a nečekat, že si někdo přijde objednat domu jen tak. Musíme jít štěstí naproti.