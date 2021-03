NEVYJEL: Michelinská zelená hvězda. Dokážou české restaurace, že vaří udržitelně?

Je tady zase březen a mně jako první vyvstane na mysli Michelin. Vždy se představuje průvodce Main Cities of Europe, kde je i Praha a její gastronomická scéna. Dočkáme se nové hvězdy nebo nových restaurací s oceněním Bib Gourmand? Bude Praha letos viditelnější na gastro scéně v Evropě?

V minulosti jsme byli první postkomunistickou zemí, která získala michelinskou hvězdu. Byl to Andrea Accordi, který zazářil v hotelu Four Seasons. Restaurace, hotely i bistra jely na plný plyn a všichni byli optimističtí ohledně toho, jak se v Praze výborně vaří. Postupem času se v průvodci přestali objevovat nové hvězdy a noví Bibové. Převálcovalo nás Maďarsko a postupně i země bývalé Jugoslávie. A to nemluvím o raketovém startu Asie. Honkong, Macao nebo Japonsko mají víc hvězdných restaurací než Paříž. Zhoršili jsme se? Nesledujeme nové trendy? Nebo už nejsme pro Michelin zajímaví? Uvidíme.



Green stars

I u Michelinu inovují. Novinkou jsou tzv. Green stars, poprvé představeny v lednu 2020 ve francouzském vydání. Jsou určeny pro restaurace nebo kuchaře, kteří vaří a chovají se udržitelně a při své práci myslí na životní prostředí a jeho ochranu. V České republice je bohužel zatím jenom pár podniků, pro které, stejně jako pro nás v Nota Bene, nejsou slova jako ekologie, udržitelná gastronomie nebo welfare u zvířat, ze kterých vaří, jenom prázdná slova.

Vyrážejí poznat své dodavatele farmáře. Pomáhají s bouráním kusů, zajímají se o to, čím jsou zvířata krmena a jak se o ně hospodáři starají. Je to součást jejich DNA. V německém vydání letos inspektoři objevili celkem 35 zařízení, která toto ocenění získala. Jsem zvědav, kolik takových restaurací bude letos v Praze a okolí.



Průvodce Michelin je každopádně fenoménem, který dokáže zviditelnit každou restauraci a jejího šéfkuchaře. Jakmile hvězdu nebo jiné ocenění vaší práce získáte, ihned se objevíte na stránkách nejčtenějších periodik a v hlavních zprávařských rubrikách v televizi. Naroste počet hostů v restauraci a všichni instagrameři chtějí udělat glosu a vyfotit se u vašeho menu. Druhou stránkou je, že většina oceněných tvrdí, že snažší je hvězdu získat než si ji udržet.

Průvodce vychází už od roku 1900 a s malými přestávkami v období druhé světové války vychází dodnes. Ve světě se ho ročně prodá víc než biblí. I když on to vlastně taková malá bible, zejména pro šéfkucháře, je. Někteří z nich samozřejmě tvrdí, že se o hvězdu nezajímají, že je důležitější, když návštěvníkům jejich podniků chutná. Ale ruku na srdce, kdyby nějaká nová hvězda přistála i v Praze, tak by se nikdo z gastronomie nezlobil.



Za sebe si myslím, že pokud naši práci budeme dělat poctivě a s láskou, tak i v této nelehké době budeme mít ty, kteří nás podpoří, pochutnají si na našem jídle a pochválí nás, za to co děláme. Glosu zkusím zakončit moudrem, které s oblibou říkal starý pan Edouard Michelin: „Věcí, které jsou zadarmo, si lidé neváží.“