Nová Krymská pro milovníky jídla i pití? Myslíkova ulice se stává centrem gastronautů

Možná je to ulice, kterou příliš často nechodíte, pokud máte ale rádi dobré jídlo a pití, měli byste na ni zaměřit pozornost. Kavárny, restaurace, vinárny i bar, ve kterém můžete ochutnat hned několik druhů absinthu. Koncentrace podniků v pražské ulici Myslíkova je mimořádně vysoká.

Na první pohled nemá kromě blízkosti Vltavy a náplavky tato ulice příliš velký šmrnc, když ji ale projdete celou od řeky až ke Karlovu náměstí, zjistíte, že nabízí mnohé. Obzvlášť pokud máte rádi dobré jídlo a pití.



Nová Krymská?

Krymská ulice ve Vršovicích bývá nejčastěji popisována jako „malá East Village, Kreuzberg, Kastanienalle, Camden nebo Brick Lane“ (názvy světových ulic s podobným charakterem jako Krymská - pozn. red.). Těžko říct, jestli se jí pověstí může rovnat, restaurací, barů a hospod se ale v Myslíkově nachází rozhodně více.



Najdete v ní kousek Francie, Itálie, ale i Anglie. V malé francouzské kavárně Petite France dostanete tak velký croissant, že si ho jako zákusek dáte ve dvou. Pečivo si v kavárně pečou sami v noci, aby bylo ráno úplně čerstvé. „Vše si děláme sami z kvalitních českých surovin. Nejvíce lidí k nám hodí na snídaně, vracejí se nám stálí hostě, ale také expati a velkou část hostů tvoří hosté z hotelů v okolí. Ti se k nám za svůj pobyt vrací několikrát,“ říká majitel kavárny Jan Ivanco.

V Prosekárně ochutnáte všemožné značky italského vína, který se v poslední době těší čím dál větší oblibě, svou zásluhu na tom má koktejl Aperol spritz - sklenka do poloviny naplněná ledovou tříští, šest centilitrů vína značky Prosecco, čtyři centilitry aperolu nebo campari, to vše doplněno sodovkou a ozdobeno plátkem pomeranče. Ano, udělají vám ho i tady.



„Snažíme se spolupracovat s podniky, které se nachází v naší blízkosti. Naši hosté začínají u nás v restauraci a pak jim radíme, kam jít na dobré jídlo, když hledají českou kuchyni, a nebo objevují něco nového. A líbí se nám myšlenka takového nově vznikajícího gastro distriktu,“ říká Vítězslav Šustr, provozní manažer místního hotelu Mosaic House.



Holdujete smaženému jídlu? Pak si zamilujte podnik Ryby&Chips, v nabídce najdete nejen hranolky a obalovou rybu, ale i hamburgery, hot dogy a klobásu v těstíčku.



Pakliže jste příznivci dlouhých a vydatných snídaních a čerstvého pečiva, přijdete si na své v kavárně a pekárně Les Kamarades. „Zaměřujeme se především na snídaně, pečivo máme každý den čerstvé, vozí nám ho z jedné podkrkonošské pekárny z Vysokého nad Jizerou. Dorty si zde pečeme sami. Jsme takový domácí podnik, hosté se k nám vrací a také k nám chodí dost cizinců,“ říká číšník David Laška.

Boj o zákazníky?

Díky několika hotelům v blízkém okolí mají Myslíkovu ulici v oblibě také cizinci. Ale není to jen atraktivní místo pro turisty či ulice plná dobrého jídla. V ulici narazíte také na galerie a kluby, takže i v noci tu bývá rušno.



Podniky v ulici mají tak rozlišný charakter, že tu konkurenční boj nehrozí. „Je to právě naopak. Chceme, aby spolu podniky komunikovaly, zatím se nám to podle mě daří. Hosty, kteří se nás ptají na doporučení, posíláme s oblibou třeba do blízké restaurace Lemon Leaf - má specifickou kuchyni, ale také do nově otevřeného Poke Haus, každý si najde to své. A líbilo by se nám, kdyby se vžil název, který jsme si vymysleli Gastro district Myslíkova,“ říká Šustr.