Osm překvapivých faktů o nudlích. Nejdelší měla přes tři kilometry

LONDÝN Dají se vytahovat, protlačovat strojkem nebo rozvalovat naplocho. Ať už plavou v polévce, vařené či smažené se míchají s ostatními přísadami, anebo se ukrývají v dehydrované instantní podobě v sáčku či kelímku, jedna věc je jistá: nudle jsou jednou z nejoblíbenějších potravin na světě. Zpravodajský server BBC News připravil snůšku faktů, která jste o nich možná nevěděli.

1. Nudle jsou nejméně 4000 let staré



V roce 2002 byla v čínské provincii Čching-chaj vykopána miska nudlí, které jsou podle odhadů staré 4000 let. Kameninová miska a její uchovaný obsah byly objeveny pod třemi metry sedimentu na archeologickém nalezišti La-ťia v místech, které před čtyřmi tisíciletími zasáhlo katastrofální zemětřesení.

2. Jméno „nudle“ je německé

Nudle jsou sice asijského původu, ale samotné slovo má s největší pravděpodobností kořeny v německém jazyce. Předpokládá se, že „nudle“ - anglicky „noodle“ - pocházejí z německého „knödel“, tedy knedlík. A to, pro změnu, vzniklo z latinského „nodus“, což znamená „uzel“ - což je dost spletitá etymologie.

3. Instantní nudle byly vytvořeny jako lék na světový hlad

Po porážce Japonska ve druhé světové válce bylo v zemi málo jídla a lidé byli závislí na americké pomoci. Tchajwansko-japonský podnikatel Momofuku Ando chtěl najít způsob, jak nakrmit japonskou hladovějící poválečnou populaci, protože věřil, že opravdový mír přijde, až když budou mít lidé co jíst. Rok pracoval v kůlně na dvoře v Ósace a neúnavnou metodou pokus-omyl vyvinul to, co se postupem času stalo nejúspěšnější průmyslově vyráběnou potravinou na světě: kuřecí instantní nudle. Instantní nudle se poprvé dostaly na trh v roce 1958, a od té doby se změnily jen minimálně.

4. Na světě se denně zkonzumují stovky milionů instantních nudlí

Šedesát let po svém vzniku v kůlně na dvoře se denně na světě zkonzumuje 270 milionů porcí instantních nudlí. Ročně tak připadá 16-17 porcí na každého muže, ženu a dítě na světě.

5. V Japonsku jsou tři muzea zasvěcená instantním nudlím

Na přelomu tisíciletí Japonci v průzkumu veřejného mínění označili instantní nudle za svůj největší přínos pro 20. století. Nudle tak porazily vysokorychlostní vlaky, laptop i karaoke. V zemi jsou hned tři muzea věnovaná nudlím, přičemž to ve městě Jokohama se specializuje jen na nudle v kelímku.

6. V Japonsku je zdvořilé nudle srkat

Hlasité srkání nudlí není v Japonsku nevychovanost, ale známka ocenění. Pokud se tedy v Zemi vycházejícího slunce posadíte nad misku nudlí, nasměrujte si nudle do úst s pomocí hůlek, a pak je hlasitě vsrkněte. To vašemu hostiteli ukáže, jak si jídlo vychutnáváte.

7. Instantní nudle jsou nejběžnější legální komoditou ve věznicích v USA

Nedávný průzkum ukázal, že instantní nudle nahradily cigarety coby nejčastěji směňovaný předmět v amerických věznicích. Jak se škrtají vězeňské rozpočty, dostává většina vězňů jen minimální legálně povolenou dávku kalorií. V důsledku toho se levné instantní nudle staly nejoblíbenějším nákupem ve vězeňském obchodě, a také druhem platidla.

8. Nejdelší nudle na světě měřila přes tři kilometry

Podle Guinnessovy knihy rekordů měřila nejdelší vyrobená nudle 3084 metrů a vyrobila ji čínská firma Xiangnian Food. Zaměstnancům trvala její výroba 17 hodin a na těsto použili mimo jiné 40 kilogramů mouky, 26,8 litru vody a 0,6 kilogramu soli.