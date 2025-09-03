Kromě vitaminu C, K a skupiny B obsahují ostružiny také antioxidanty, fosfor, draslík, hořčík, železo a vápník. V listech ostružiníku se nachází silice, třísloviny a organické kyseliny. A proč ještě ostružiny jíst? Mimo jiné mají protizánětlivé účinky a posilují obranyschopnost organismu. Do jídelníčku je zařaďte také ve chvíli, kdy máte psychické potáže.
V kuchyni se připravují stejně jako ostatní lesní ovoce. Hodí se ale i do zeleninových salátů, k masu, tvarohu, ořechům a sýrům. Nebo z nich jednoduše připravte sirup, který vám vydrží celou zimu.
Ostružinová marmeláda
Ostružiny (0,5 kg) očistěte a nasypte do většího hrnce, lehce je rozmačkejte a nakapejte na ně šťávu z jednoho citronu. Zprudka vařte zhruba pět minut a poté vmíchejte půl kilogramu cukru, za stálého míchání vařte na mírnějším plameni dalších pět minut. Poté marmeládu nalijte do vymytých a předehřátých sklenic, uzavřete a obraťte.
Ostružino-malinová zmrzlina
Na malinovou zmrzlinu budeme potřebovat jen maliny, ostružiny, cukr a smetanu. V misce smícháme smetanu s cukrem a přidáme šťávu z půl kilogramu malin a ostružin. Směs rozmixujeme a nalijeme do menších nádob. Necháme v mrazáku alespoň dvanáct hodin.
Čaj z listů ostružiníku
Pokud vás na podzim trápí virózy, rýma nebo kašel, udělejte si čaj ze sušených listů ostružiníku. Zabírá i při bolestech v krku a angíně. Čaj nechte odstát a louhovat zhruba pět minut.
Koláč s ostružinami
- hrnek celozrnné mouky
- prášek do pečiva
- 2 lžičky vanilkového extraktu
- 1 vejce
- lžíce amaretta
- třetina hrnku oleje
- hrnek mléka
- ostružiny
- 3/4 hrnku třtinového cukru
- mandle
Nejdříve smíchejte suché a potom tekuté přísady a připravte těsto. Nesmí být moc tekuté, aby ovoce nepropadávalo dolů. Těsto nalijte do máslem vymazané a mouku vysypané formy a navrch pokládejte ostružiny. Posypte mandlemi a pečte zhruba 40 minut při 170 stupních.
Ostružinové mojito
- 2 lžičky hnědého cukru
- 2 limetky grenadinový sirup
- hrst ostružin
- několik lístků máty
- ledová tříšť
- perlivá minerálka
Do dvou skleniček dejte po lžičce hnědého cukru a lžíci grenadinového sirupu. Přidejte limetky, doplňte ostružinami, mátou a rozdrťte. Přisypte ledovou tříšť a zalijte minerálkou.