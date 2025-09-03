Inspirujte se recepty z ostružin. Připravte zmrzlinu, marmeládu nebo koláč

Obsahují minerály a vitamíny, železo a karoten. Dokážou prý zastavit množení rakovinových buněk a pokud potřebujete rychlou energii, určitě si dejte alespoň hrst. Ostružiny jsou nejen zdravé, ale i velmi chutné. A využijete je v teplé i studené kuchyni. Server Lidovky.cz přináší pět receptů.
ostružiny - ilustrační snímek

Kromě vitaminu C, K a skupiny B obsahují ostružiny také antioxidanty, fosfor, draslík, hořčík, železo a vápník. V listech ostružiníku se nachází silice, třísloviny a organické kyseliny. A proč ještě ostružiny jíst? Mimo jiné mají protizánětlivé účinky a posilují obranyschopnost organismu. Do jídelníčku je zařaďte také ve chvíli, kdy máte psychické potáže.

V kuchyni se připravují stejně jako ostatní lesní ovoce. Hodí se ale i do zeleninových salátů, k masu, tvarohu, ořechům a sýrům. Nebo z nich jednoduše připravte sirup, který vám vydrží celou zimu.

Ostružinová marmeláda

Ostružiny (0,5 kg) očistěte a nasypte do většího hrnce, lehce je rozmačkejte a nakapejte na ně šťávu z jednoho citronu. Zprudka vařte zhruba pět minut a poté vmíchejte půl kilogramu cukru, za stálého míchání vařte na mírnějším plameni dalších pět minut. Poté marmeládu nalijte do vymytých a předehřátých sklenic, uzavřete a obraťte.

Co s broskvemi? Vyzkoušejte Tarte tatin, marinované či marmeládu

Ostružino-malinová zmrzlina

Na malinovou zmrzlinu budeme potřebovat jen maliny, ostružiny, cukr a smetanu. V misce smícháme smetanu s cukrem a přidáme šťávu z půl kilogramu malin a ostružin. Směs rozmixujeme a nalijeme do menších nádob. Necháme v mrazáku alespoň dvanáct hodin.

Ostružinovo-malinová zmrzlina

Čaj z listů ostružiníku

Pokud vás na podzim trápí virózy, rýma nebo kašel, udělejte si čaj ze sušených listů ostružiníku. Zabírá i při bolestech v krku a angíně. Čaj nechte odstát a louhovat zhruba pět minut.

Knedlíky i povidla. Přinášíme pět receptů se švestkami

Koláč s ostružinami

  • hrnek celozrnné mouky
  • prášek do pečiva
  • 2 lžičky vanilkového extraktu
  • 1 vejce
  • lžíce amaretta
  • třetina hrnku oleje
  • hrnek mléka
  • ostružiny
  • 3/4 hrnku třtinového cukru
  • mandle

5 věcí, které můžete udělat s...

Inspirujte se recepty v seriálu serveru Lidovky.cz

Nejdříve smíchejte suché a potom tekuté přísady a připravte těsto. Nesmí být moc tekuté, aby ovoce nepropadávalo dolů. Těsto nalijte do máslem vymazané a mouku vysypané formy a navrch pokládejte ostružiny. Posypte mandlemi a pečte zhruba 40 minut při 170 stupních.

Ostružinové mojito

  • 2 lžičky hnědého cukru
  • 2 limetky grenadinový sirup
  • hrst ostružin
  • několik lístků máty
  • ledová tříšť
  • perlivá minerálka

Do dvou skleniček dejte po lžičce hnědého cukru a lžíci grenadinového sirupu. Přidejte  limetky, doplňte ostružinami, mátou a rozdrťte. Přisypte ledovou tříšť a zalijte minerálkou.

