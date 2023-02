Lahodná kokosová panna cotta. Jak ji připravit, poradí cukrářka

Kokosová panna cotta

Budete potřebovat:

300 ml smetany na šlehání 33%

350 ml kokosového mléka

4 g plátkové želatiny (musí být předem namočená ve studené vodě)

70 g cukru krystal (můžeme použít i jinou náhradu cukru, např. erythritol)

360 g mascarpone

1 vanilkový lusk

Do hrnce dáme kokosové mléko, smetanu, cukr a rozříznutý vanilkový lusk. Vše společně zahřejeme do bodu varu. Po zahřátí vyjmeme vanilkový lusk a vyndáme z něj semínka, která vložíme zpět do hrnce. Dále přidáme důkladně vyždímanou plátkovou želatinu. Tady pozor, želatinu vyždímejte, jak nejvíce to půjde, přebytečná voda by v dezertu nebyla žádoucí.

Směs v hrnci zamícháme metličkou a necháme chladnout. Po vychladnutí přidáme mascarpone a vše rozmixujeme tyčovým mixérem. Hotovou směs dávkujeme do připravených skleniček nebo malých mističek. Vše necháme chladnout v lednici minimálně tři hodiny.

Panna cottu po vychladnutí dozdobíme mangovým pyré, které se ke kokosu skvěle hodí. Aby pyré pěkně drželo, dáme ho v poměru 300 ml pyré a 2 g plátkové želatiny. Pyré ohřejeme a přidáme želatinu. Následně ještě teplé dávkujeme na vychlazenou panna cottu. Pro zpestření můžeme do pyré přidat ještě maracuju. Skladujeme v lednici maximálně tři dny.